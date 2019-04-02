波蘭神父焚燒哈利波特小說　譴責故事推廣巫術

波蘭北部城市科沙林（Koszalin）周日（3月31日）有三名天主教神父焚書，從照片所見，他們拿着一大籃書籍及物品，然後投到教堂外的一個火坑內焚燒，其中包括一個面具、各種飾品、《哈利波特》（Harry Potter）小說及一把卡通人物Hello Kitty雨傘等。

這些照片由多達2.2萬人追隨的天主教福音派基金會「來自天堂的短訊」（SMS from Heaven）組織在Facebook上所發布，內容引述舊約聖經裏譴責巫術和偶像崇拜的語句。事件引發網友熱議，許多人都質疑參與者的理智，甚至將他們與納粹德國相比。

報道指，《哈利波特》其實已非首次引起宗教狂熱人士憤怒，有人認為這些書籍受到邪靈啟發，可能會使孩童誤入歧途，例如俄羅斯政府2016年就大力推廣一部名為「孩子對抗巫師」（Kids Against the Sorcerers）的動畫電影，劇情描述一個由北約（NATO）和哈利波特所支持的邪惡西方勢力，試圖敗壞俄羅斯學子心智。

報道稱，天主教會是支持波蘭保守主義的強大力量，一直都站在反對LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者）權利和墮胎條例的最前線，不過近來有數百名神父被控有戀童癖，導致教會在社會的地位受動搖。

（綜合報道）