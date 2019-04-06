【泰國洞穴少年】為免發生失溫＋恐慌　醫護用K仔麻醉待救人士

2018年6月至7月轟動全球的泰國洞穴少年事件，參與救治少年的泰國醫護人員投稿期刊說明經過，透露對少年施打俗稱K他命（K仔）的麻醉劑氯胺酮，讓救援人員能順利帶他們出洞。

3名泰國醫護人員和1名澳洲麻醉師聯合致函周四（4日）出刊的《新英格蘭醫學雜誌》，解說這樁一度緊張萬分的救援過程。其中提到，救援團隊為少年施打氯胺酮，防止少年在過程中恐慌，增加救援風險。

接着潛水員將穿上潛水衣並將接受麻醉的少年固定在擔架上，少年已戴上全罩式氧氣面罩。他們抬着擔架穿越全長4公里、崎嶇不平的洞穴，分3批將少年及他們的教練平安救出洞。

投稿的醫護人員表示，使用氯胺酮雖然有讓少年失溫的風險，但衡量極高的救援難度，「這是最好的選擇。」第2名被救出洞的少年出現失溫症狀，體溫僅攝氏35度，醫護人員在野戰醫院立即採取初步處理，接着裹上毛毯後立即送至當地醫院治療。

泰國海豹部隊成員抬著擔架走出岩洞。（聯合新聞網提供）

12名泰國清萊省美塞縣的足球隊少年和他們的教練，去年6月23日結束練習後到睡美人山的岩洞探險，但當時正值雨季，午後暴雨造成洞內水位高漲，13人因此受困。

來自各國的潛水專家及泰國海豹部隊加入搜索，7月2日兩名英國潛水員首先在距入口4公里處發現躲在高處避難的13人。7月8日至10日，救難人員分3批將13人救出洞，全員平安。但這起事件仍有憾事，泰國海豹部隊前成員沙曼義務加入搜索，7月6日在洞內回程時因氧氣用盡而喪生。

幸運獲救的13名泰國少年及教練就醫治療期間，手持罹難的前海豹隊員沙曼畫像。（聯合新聞網提供）

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