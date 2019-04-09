「令和」缺乏哲學及政治思想　日本新年號惹學者不滿

日本公布「令和」成為新年號，取自日本古籍《萬葉集》，成為日本歷史至今首個出自日本古籍的年號。日本共同社報道，有研究中國哲學及文學的日本學者，對令和選擇感到不滿。

專家指出《萬葉集》僅是一本文學作品，不合適用作有統治意義的年號來源。（維基百科）

筑波大學研究中国哲学的名譽教授堀池信夫表示，年號是基於統治者「統治土地與時間」的理念所出發，而儒家在漢朝後成為支持皇室統治的學問，因此年號亦包含治理國家及政治的思想。

這亦是為何過去年號大部分出自中國儒家典籍，如《尚書》被引用35次，《易經》27次。至於令和出自的《萬葉集》，僅是一篇文學作品。東京大學研究中國文學的名譽教授田仲一成指出，日本人所寫的漢文大都是文學作品，形容風景以及抒情，並不太合適成為年號的出處。

安倍選擇令和是因感覺「特別新鮮」

中央大學研究中國哲學的名譽教授宇野茂彦指出，過去年號多取自《尚書》，是因為「日本沒有如此的佳作文」，堀池表示令和結果令人失望：「今後大概只要是兩個漢字，就甚麼都可以成為年號。」

日本放送協會訪問首相安倍晉三時，安倍表示選擇令和的一個原因，是因為令和感覺「特別新鮮」，這顯然與專家所稱年號需要的哲學及政治思想不同。

古代日本哲學及政治思想多受中國影響，因此若希望從中選擇合適年號，從中國古藉中尋字才是最恰當的選擇。有專家擔心令和開了先例，未來日本年號將不再使用中國古藉。

（共同社）