專業潛水員發現　越南韓松洞「別有洞天」

越南韓松洞（Hang Son Doong）是世上最大的天然洞穴，但因洞穴深藏在偏遠的國家公園內，甚少人探索其水下世界，人類對這洞穴所知有限。直到近日3名曾參與搜救泰國失蹤少年足球隊的潛水員，發現它內裏可能存在的「新世界」。

越南韓松洞是世界最大的天然洞穴之一，洞穴內空間非常大，有說可以把紐約市中心，連同摩天大廈收容進去。（Getty Images）

韓松洞，又名山水洞，位於越南風牙者榜國家公園。洞穴全長近5公里，最高處約200米，寬則有150米，是現時發現世界上最大的洞穴之一。不過人們對它的認知甚少，因為從沒有人嘗試過從水路探險，探索其水下世界。

水道或連接另一從未發現的洞室

直到近日，英國洞穴研究學會3名潛水員組成團隊，潛入洞穴被水掩蓋的部分。雖然他們只前進近77米後就因器材準備不足需要折返，但他們發現該條洞穴或長120米，而且很可能連接着另一個未被發現的巨大洞室，意味韓松洞的真實規模可能比過去想像中要大。

這3名潛水員，分別是Rick Stanton，Jason Mallinson與Chris Jewell。他們曾在2018年協助搜救在泰國圍困在山洞的少年足球成員。他們指韓松洞因面積太大，有着自己一套生態及「天氣」系統。他們預定2020年再挑戰。

韓松洞在1991年首次發現，但直到2009年，才有越南和英國的洞穴考察小組進入探索。現時洞穴局部開放讓遊客參觀。

越南風牙者榜國家公園位於中越地區，遊客必需乘內陸飛機前往洞海機場，再由當地旅行團安排前往。

（綜合報道）