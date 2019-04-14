莎士比亞倫敦故居找到了　《羅密歐與茱麗葉》在此誕生

英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）1590年代從故鄉斯特拉特福（Stratford）來到倫敦，但他當時住在倫敦什麼地方，始終眾說紛紜。英國史學家比對過英國政府舊資料後，找到莎翁創作《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）時的家真正在哪。

史學家知道莎翁1590年代的作品，曾在倫敦肖爾迪奇（Shoreditch）The Theatre劇院演出，這勾起劇院史學家馬什（Geoffrey Marsh）的好奇心，想知道莎翁當時住在哪裏。

史學家先前已透過稅務資料，發現莎翁住在現今利物浦街車站（Liverpool Street station）附近，但不知道確實位置。

馬什將官方紀錄進行互相參照，發現當時聖海倫斯（St. Helens）教區附近有莎翁生活過的證據。馬什大量翻查皮革貿易公會Company of Leathersellers資料，發現莎翁是它的租客。他住在俯瞰聖海倫斯教堂庭院的房子。

莎士比亞倫敦故居：圖為史學家確認大文豪倫敦故居的真正位置。相中右方是聖海倫斯教堂，左方的辦公大樓便是昔日莎翁舊居所在位置。（Google）

那棟房子的地址是35 Great St Helen's。雖然它早已被拆卸，但可確認它是位於聖海倫斯教堂旁邊，現在是一幢辦公大樓的所在地。

當時的文件紀錄字跡潦草、令人難以解讀，但馬什經過10年研究，終於分析出這些保存完整、可回溯到1550年代的資料。

他說莎士比亞從斯特拉特福移居到倫敦短短數年，就住進倫敦其中一個富有的教區，與有力人士、國際富商、上流社會醫生和專業音樂家為鄰。這些商人的人脈遍布全歐，而那些醫生則與意大利及德國大學最進步的思想有聯繫。

他說，在莎士比亞發展他的事業，以及有意在斯特拉特福購入大型與昂貴宅邸之際，住進這區有助提升他的地位。

莎士比亞倫敦故居：圖為1598年聖海倫斯的稅務紀錄，上面寫有莎士比亞的名字。（英國政府資料圖片）

（中央社／BBC）