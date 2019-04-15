「下海」籲保護海洋　塞舌爾總統首創深海演說

潛水在海底求婚被指是浪漫的舉動，若在海底發表演說呢？ 非洲島國塞舌爾（Republic of Seychelles）總統富爾（Danny Faure）周日（14日）開先河，坐潛水器下潛到印度洋海底發表演說，呼籲各國加強保護海洋生態。

塞舌爾總統：塞舌爾總統佛瑞周日（14日）坐潛水器下潛到印度洋海底發表演說，呼籲各國加強保護海洋生態。（美聯社）

穿上T恤和短褲的富爾在塞舌爾對出海面登上潛水器，下潛至約120米深的印度洋表演說，是首次有人在潛水器內進行現場直播演講。

富爾形容海洋是地球的「藍色心臟」，他指出，全球表面有三分之二被海洋覆蓋，人類維持生命所需的氧氣有一半源自海洋，但人類對大部分海洋仍是一無所知，認為現時人類對海底的理解遠不如火星表面。

富爾強調，氣候變化及過度捕魚等問題嚴重威脅海洋生態，大家必須立即採取行動，加強探索及保育，不能將問題留給下一代去解決，並承諾會擴大海洋保護區範圍。

塞舌爾位於非洲大陸以東，是受氣候暖化影響的眾多島國之一。此次富爾登上的潛水器來自由英國牽頭的國際研究團隊，他們利用潛水器展開探索，希望協助塞舌爾在2020年前擴大保護海域，制訂海洋保護政策。

（綜合報道）