【巴黎聖母院大火】木製框架全數燒毀　中世紀結構毀於一旦

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，有法國傳媒報道，懷疑是電線短路引起火災。教區牧師肖韋（Patrick Chauvet）指，聖母院內的木製框架已遭大火燒毀，自中世紀以來保存下來的頂部結構毀於一旦。

巴黎聖母院大火：聖母院內的木製框架主要以橡木製成，歷史悠久，用以支撐鉛製屋頂，也是哥德式建築中拱形設計的重要一環。（巴黎聖母院）

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巴黎聖母院兩座塔樓由石製成，因而在大火中仍得以保存。但由聖母院內的木樑卻敵不過猛烈火勢，全數葬身火海。

聖母院內的木製框架主要以橡木製成，木樑由1160年至1170年期間砍伐得來的木材製成，為教堂首個框架的一部分。現有框架已是教堂的第二個框架，在初期建造過程中經過調整，大部分框架的歷史最早可追溯至1220年。

當時流行哥德式建築，聖母院也因而採用拱形天花板。為此，教堂從附近的森林砍伐高大且堅固的橡樹，夷平21公頃的林木，動用1.3萬棵樹。

木製框架結構支撐由鉛製成、重達210噸的屋頂。 據法國國立圖書館（National Library of France）指，鉛製框架能抵抗大火，但支撐鉛製屋頂的木製框架卻非耐火。

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（美國有線新聞網絡）