【印尼大選】兩大熱門外的「虛擬候選人」　嬉笑怒罵吸引年輕人

印尼周三（17日）舉行總統、國會及地方綜合選舉，在最受注目的總統大選中，非官方「快速點票」結果指現任總統佐科維多多（Joko Widodo）領先對手普拉博沃（Prabowo Subianto），很大機會連任。 不過對於一眾年輕選民心目中，「第三勢力」努爾哈迪（Nurhadi）卻是他們的選擇，但這個並沒有出現在選票上的「候選人」到底是何方神聖？特別的是，努爾哈迪原來是多位年輕網民建構出來的「虛擬候選人」。

印尼網上平台在2018年底流傳一張競選海報：兩位分別穿上象徵印尼國旗紅白色衣服的中年人努爾哈迪（Nurhadi）和阿爾多（Aldo）組成競選組合。

一切看起來與其他候選人的海報無異，但有當地網民細心發現，努爾哈迪名字上的「DI」和阿爾多的「LDO」明顯用紅色字顯示，兩者加起來就是有某種性玩具的意思。

大家或者會想，沒有人會把自己的名字與低俗笑話扯上關係，但對於努爾哈迪和阿爾多而言則不會介意－皆因他們根本就不存在。他們是由8位住在印尼不同角落的17至23歲年輕人想出來的「虛擬候選人」，至今在Facebook和Instagram共吸引最少70萬人追蹤。

印尼副總統「候選人」阿爾多提出「和平、公正、友愛、同理心及尊重」五大原則，但該五個英文詞語的首個字母拼起來，卻是「睪丸」的俚語。這亦是努爾哈迪和阿爾多創作者原意－以嬉笑怒罵方式大談當地政治。（Nurhadi - Aldo Facebook專頁圖片）

努爾哈迪和阿爾多這對「拍檔」發表的言論夾雜大量「有味」內容，但大家在一笑置之的同時，卻不難發現另有乾坤。該團隊其中一名成員表示，希望民眾不要輕易受到政治人物的影響，導致互相不信任，造成社會撕裂。

這對另類候選人紅遍印尼社交平台，反映當地年輕人對於政治現況感到厭倦。有民眾認為，努爾哈迪和阿爾多完全道出了他們對印尼政治的不滿，為接近絕望的局勢帶來一點清泉，更有人想他們將來可以真的參選。無論如何，這場選戰最終誰勝誰負，之後執政時要如何贏得年輕人的支持，絕對是一個重大課題。

（綜合報道）