【黃心穎許志安】「車Cam」法例各地盡不同　部分國家完全禁用

藝人許志安與黃心穎在車廂內親熱的畫面曝光後，成為全城熱話，但事件也引發對使用「車Cam」（行車記錄器）的討論，尤其是它帶來的私隱爭議。 其實全球有多個地方針對「車Cam」私隱問題訂立規例，如不得把片段上傳分享等，甚至有國家完全禁止使用。在這些地方，「安心出軌」事件可能不會如此曝光。

許志安與黃心穎的風波出現後，引發公眾對在車內拍攝乘客是否觸犯《私隱條例》的討論，更有人質疑該車輛是的士抑或Uber等。

在香港，運輸署2月曾就的士車廂自願安裝閉路電視系統，初步草擬香港適用指引，如不可開啟錄音功能等，冀在年內落實指引。

黃心穎許志安：許志安出席記者招待會解釋事件。（資料圖片）

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其實「車Cam」帶來的私隱問題，早引起全球不少國家注意，尤其在歐洲，更有針對「車Cam」的法例監管。在部分地方，「安心出軌」事件可能不會曝光：

（一）禁止使用「車Cam」

奧地利：可以擁有車Cam，但完全禁止司機使用，否則將罰款約9.24萬港元。再犯者罰款約22.5港元。

盧森堡：可擁有車Cam。但完全禁止司機使用。

葡萄牙：完全禁止擁有及使用。

（二）限制使用「車Cam」

比利時：可擁有及使用。惟法例列明只適用於「私人用途」，例如用作交通意外的證據，司機亦需通知所有相關人士使用片段。

法國：與比利時相似。法例列明只限於「私人用途」並不得上載至網絡。發生意外時，片段需直接交予警方。

英國：可安裝車Cam，裝置不得影響司機視野；司機駕車期間亦不得觸碰和調整儀器，否則罰款約1000元和扣3分。假如司機駕駛的士或Uber，則需告知乘客儀器運作。當在網上上載任何包含面部和車牌的車Cam片段，需符合相關私隱條例。

挪威：與英國法例相似，但車Cam不得在司機視線範圍之內。

瑞士：可使用；拍攝只可用於法律用途，禁止作娛樂或紀錄旅程之用。當地私隱法例亦禁止非法攝錄與意外無關的地方、他人和車輛。

新加坡：拍攝的片段只可用於協助政府部門調查，司機需要對片段作出解說，而且不得上載至網絡。

美國：按各州份法例而定。目前僅有密蘇里州和北卡羅來納州沒有相關限制和法例。

（綜合報道）