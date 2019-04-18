《時代》最具影響力百人　習近平特朗普上榜　埃及球星沙拿登封面

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美國《時代》雜誌周三（17）日公布2019年全球百大最具影響力人物名單，中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）、華為創辦人任正飛等榜上有名，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）卻再度名落孫山。

當中最引人注目的是以其中6人製作的雜誌封面，他們包括美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、埃及球星沙拿（Mohamed Salah）、荷里活動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson) 、金球獎視后韓裔女演員吳珊卓（Sandra Oh）、美國歌手Taylor Swift以及名主持人Gayle King。

2019年時代百人：埃及球星沙拿（Mohamed Salah）當選其中之一。（路透社）

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百大影響力人物分為領袖、泰斗、先驅、偶像及藝人五大類別，當中年紀最小的是16歲的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg），她每周五都會自行「罷課」，到斯德哥爾摩國會外示威，要求政府處理氣候問題。

另外，中國國家航天局局長張克儉，以及今日頭條及字節跳動創辦人張一鳴等都榜上有名。

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（綜合報道）

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