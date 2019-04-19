【全球暖化】北極熊疑蕩失路　離家漂流千里到俄國小鎮

牠拖着疲憊而龐大的身軀，漫無目的地遊蕩，看起來相當飢餓。 牠是一隻北極熊，自周二（16日）起到訪俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）一個小鎮，徘徊在小鎮外，並未造成破壞，亦無攻擊人類，相信是迷路才會遠離棲息地幾百公里。 當地人叫牠「烏姆卡」（Umka），並餵這名不速之客吃魚，惟牠因水土不服一直吃得不多。當局開始擔心牠的情況，並計劃一場「救熊行動」。

北極熊迷路：俄羅斯堪察加半島周二（16日）發現一隻迷路的北極熊，相信牠已離家700公里。（Twitter）

「牠大約兩歲，但並不太習慣獨立生活。因為北極熊通常在3歲前都是和母親生活。」一名當地攝影師如是說。

俄羅斯堪察加半島季科奇基（Tilichiki）鎮近日來了一隻「異鄉熊」，俄羅斯官方推測，牠原本棲息在700公里以外的北方楚科奇（Chukotka），懷疑牠與家人走失後，隨浮冰漂流南下，最後來到當地。

對於「熊出沒注意」，當地居民表示，幾日前發現烏姆卡時發現牠已經筋疲力盡，又指當地有很多棕熊，但北極熊還是第一次。他們嘗試餵烏姆卡吃魚，但牠卻牠得不多，亦無下水捉魚及海豹。

專家表示，由於氣候及環境的差異，相信這隻北極熊很難在當地存活，當局打算在本周內先將牠麻醉，再用直升機將牠送回棲息地。

北極熊迷路：俄羅斯官方推測，牠原本棲息在700公里以外的北方楚科奇（Chukotka），懷疑牠與家人走失後，隨浮冰漂流南下，最後來到當地。（Google map）

你破壞牠的家 牠接近你的家

事實上，隨着全球暖化速度加快，北極冰層融化，北極熊的生活地方已愈來愈少。野生北極熊接近人類生活環境的情況亦愈見頻繁。

俄羅斯新地島（Novaya Zemlya Islands）自2018年12月起，共有至少52隻北極熊在民居附近出現，並闖入住所並襲擊人類，以至當局要在翌年2月宣布進入緊急狀態。

在俄羅斯將北極熊列為瀕危動物，不許人們獵殺，聯邦環境局（Federal Environment Agency）已拒絕發出狩獵牌照。

（綜合報道）