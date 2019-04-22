【英國王室】英女王93歲生日出席復活節彌撒　為何她有兩個生日？

周日（4月21日）是英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的93歲正日生日，一如以往她不會在當日大肆慶祝。適逢復活節，她與王室成員當日到溫莎堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St George's Chapel）參與復活節彌撒。即將臨盆的梅根（Meghan，Duchess of Sussex）未有到場，但就與丈夫哈里王子（Prince Harry）在社交網站祝賀「事頭婆」生日快樂。

英女王當日早上身穿湖水藍套裝，與威廉王子夫婦及哈里王子等人參與復活節彌撒。哈里及梅根則在他們的Instagram（IG）官方帳號發表帖文，祝賀英女王生日。

英女王每年都會慶祝兩次生日，她正式出生日期是 1926年4月21日，但官方壽辰是每年6月其中一個周六。

慶祝兩個生日的傳統，源自1748年喬治二世統治時期。生於11月的他因英國天氣不穩，決定把生日遊行改到夏天風和日麗的天氣下舉行，並把皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）演變成國王慶生儀式之一。按照傳統，官方壽辰慶典會在6月第一、第二或第三個星期六舉行。

英女王生日：英女王4月21日生日，她當日與威廉王子夫婦及哈里王子等人參與復活節彌撒。（路透社）

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（綜合報道）