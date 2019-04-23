日本研究證寄生蟲減肥法　刺激腸道細菌分泌　月減兩成體重

減肥是不少人的「終身事業」，有的為了優美體態，有的為了保持健康。在各人追尋減肥秘訣的同時，日本科學家4月8日在美國期刊《傳染與免疫》（Infection and Immunity）發表研究報告，透過在老鼠身上做實驗，指蠕蟲或有助促進新陳代謝，從而抑制體重增長，達到減肥效果。 學者指，此有助研發減肥藥物。

日本群馬大學和東京國立感染症研究所的科學家，利用200隻有高脂飲食習慣的老鼠進行實驗，並使部分老鼠感染自然長成的胃腸蛔蟲。28日後，科學家發現感染蛔蟲的老鼠體重減少20%，血液中的「中性脂肪」也降到一半以下。

研究團隊認為，寄生蟲在腸道發揮作用，釋放物質導致分泌出更多腸道細菌，增加促進燃燒脂肪的神經遞質「去甲基腎上腺素」（norepinephrine）分泌。科學家發現，感染蛔蟲的老鼠體內「去甲基腎上腺素」數量為一般的1.5倍。

有份參與研究的群馬大學助理教授下川周子表示，如果可以了解寄生蟲所釋放刺激腸道細菌的物質，並確認對人體無害，便有望利用有關物質研發減肥藥物。

《日本時報》指，傳聞美國一代高音歌唱家卡拉斯（Maria Callas）是利用同樣方法勁減50公斤。

卡拉斯（Maria Callas）為20世紀的傳奇女高音。傳聞她在1950年代利用絛蟲成功減肥50分斤。（Getty Images）

（日本時報／朝日新聞）