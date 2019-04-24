【復仇者聯盟】終局之戰告終　超級英雄以「另類」方式拯救世界

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）周三（23日）在本港上映，全球再次陷入Marvel狂熱。 鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫、黑寡婦……雖然未知這班陪伴大家多年的超級英雄，會以甚麼方式拯救世界，但隨着終局之戰落幕，他們可能會退役回歸現實。 在一眾粉絲大呼可惜，擔心會不習慣之際，其實多年來，這班Marvel超級英雄一直都以「另類」方式默默拯救我們世界，並會一直繼續下去。

放心，以下無劇透，可以安心閱讀。

復仇者聯盟：一眾超級英雄會在《復仇者聯盟4：終局之戰》拯救世界，但原來他們早已在現實中默默拯救我們的世界。（Marvel Facebook）

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電影、寓言、還是現實？

上回講到，最強反派魁隆（Thanos）雄姿英發，集合所有無限寶石，彈指間宇宙一半生靈灰飛煙滅，蜘蛛俠、幻視、黑豹等超級英雄亦無可倖免。

魁隆的野心源於他生活的星球，因人口過剩而資源耗盡，最後因過度開發及饑荒等問題而淪為一片荒土，最後他決定作出平衡宇宙的大計：一次過隨機消滅一半人口。

復仇者聯盟：最強反派魁隆彈指間消滅宇宙一半人口，相信令不少粉絲落淚。（Marvel Facebook）

在有限資源下，以種族滅絕解決資源問題，這個計劃看似偉大，亦引起不少人討論，無他，因為這可能是現實世界將面臨的情況。

「魁隆認為人口控制是唯一答案，這亦是許多環保主義者相信的一點，但消滅人口只是將問題推遲而已。」哈佛大學環境科學教授施拉格（Daniel Schrag）認真分析；他認為《復仇者聯盟》的故事情節象徵性地反映我們面臨的困境。

復仇者聯盟：《復仇者聯盟》故事情節被指象徵性地反映我們面臨的困境，更有人指鐵甲奇俠心口的反應爐，可能是暗示大家要尋求可再生能源。（Marvel Facebook）

沉重議題如何飛入尋常百姓家？

可以看到的是，近年來不論是Marvel或DC的英雄電影，都試圖帶出某些議題及反思：《Marvel隊長》（Captain Marvel）與《神奇女俠》（Wonder Woman）的女權主義；《水行俠》（Aquaman）的環保；《黑豹》的種族及階級問題；或是《蝙蝠俠：黑夜之神》對正義的反思……

無論是為「政治正確」的操作也好，還是外界扣帽子的解讀也好，這些討論同時將一些被視為「沒趣」的議題帶到大眾生活，成為大家茶餘飯後的話題。《黑豹》亦因此別好叫座，2018年更入圍奧斯卡最佳電影。

復仇者聯盟：電影《黑豹》談及種族與階級問題。（劇照 / 資料圖片）

​帶出社會議題 超級英雄救世界

環保也好、平權也好、政治也好，不少人相信這些超級英雄電影可能比政治家，更能向群眾傳遞有關信息。有人更笑指Marvel導演羅素兄弟（Russo Brothers）的決定，可能比政客更有影響力；美國隊長可能比美國總統更有說服力。

美國網絡統計公司comScore高級媒體分析師德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）形容，《復仇者聯盟》等超級英雄在現今社會就像文化載體：「無人可以否認一套受歡迎電影的影響力。想引起社會關注問題，最好的辦法就是拍一套大型的超級英雄盛會。」

復仇者聯盟：《復仇者聯盟》等超級英雄就像文化的載體，可能比政治家更能向群眾傳遞信息。（Marvel Facebook）

終局之戰 不是終點

2018年的《復仇者聯盟3︰無限之戰》全球票房達15億美元；一年過去，《復仇者聯盟4：終局之戰》門票預售創歷史新高，並預料能成為史上最高票房電影。可見超級英雄的影響力的確不容小覷。他們能在不少人對政治冷感的情況下，讓數以百萬的粉絲在電影中看到嚴肅問題，默默改變他們想法。

以娛樂化和流行文化包裝議題，這種「易入口」的傳播方法只是讓人關心議題的鑰匙。正如僅登具諷刺意味的全版廣告，只是流於表面的舉措。在吸引眼球及討論後，如可更進一步推廣及宣傳才至關重要。

《復仇者聯盟4：終局之戰》最後一次集結眾多英雄拯救地球，在討論上述沉重的問題前，大家不妨趕快入場欣賞這個拯救世界的故事，看看又會有甚麼啟發。

（綜合報道）