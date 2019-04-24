【復仇者聯盟】改寫荷里活大製作宣傳模式　彩蛋＋零劇透吊癮

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）周三（24日）在香港上映。美國隊長（Captain America）、鐵甲奇俠（Iron Man）、雷神（Thor）等人將聯同一眾超級英雄，合力拯救世界，扭轉魁隆（Thanos）彈指間毀滅宇宙一半人口的命運。 觀眾未入場見證超級英雄如何改寫命運，Marvel和迪士尼已靜悄悄透過這套大製作，重塑荷里活電影的宣傳手法，憑「零劇透」模式深深吸引全球粉絲。

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復仇者聯盟：一眾超級英雄會在《復仇者聯盟4：終局之戰》拯救世界，但原來他們早已在現實中默默拯救我們的世界。（Marvel Facebook）

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由2008年的《鐵甲奇俠》（Iron Man），直到2019年的《Marvel隊長》（Captain Marvel），漫威工作室（Marvel Studios）總共發行21套屬於漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，MCU）系列的電影。

逾十年來，其中一個能夠吸引忠實影迷的特別之處，自然是電影中大大小小的「彩蛋」（正片外的額外片段）。觀眾入場到戲院觀賞電影，總會留守到最後一秒觀賞最後的「彩蛋」，離場後亦有人在網絡上研究電影中其他隱藏「彩蛋」，隨之掀起熱潮。

復仇者聯盟：美國隊長（Captain America）、鐵甲奇俠（Iron Man）、雷神（Thor）等人將聯同一眾超級英雄，合力拯救世界，扭轉魁隆（Thanos）彈指間毀滅宇宙一半人口的命運。（美聯社）

零劇透：預告片也絕少透露劇情

最吊詭的是，觀眾透過「彩蛋」清楚知道新電影的主題，卻因宣傳活動「零劇透」而對情節一無所知。

一直有追看Marvel電影的影迷便知道，除非如飾演蜘蛛俠（Spider Man）的湯賀蘭（Tom Holland）或飾演變形俠醫（Hulk）的麥克雷法路（Mark Ruffalo）為「劇透王」，劇組所有人包括演員一概不會對外透露任何劇情，連所有微小細節也封口不談。部分演員甚至曾按導演要求拍攝假結局，直到電影真正上映方知道自己角色的下場。

連電影上映前的官方正式發放的預告片，也絕少透露劇情，甚至會利用假場景「欺騙」觀眾。例如在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的預告片中，其中一幕麥克雷法路變身成變形俠醫迎戰魁隆大軍，但有看過電影的觀眾就知道那只是一個美麗的謊言。

福布斯也指，《復仇者聯盟4》的宣傳策略走非傳統路線。舊作《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）在美國開畫時，Marvel已發行4套預告片、16段短片和42個電視廣告。

但相比之下，根據目前Marvel官方YouTube頻道，《復仇者聯盟4》只有10段影片，包括2套正式預告片和一段兩分半鐘長的回顧短片，堅持不劇透之餘，亦將信息量減至最少。

不花費精力解釋舊作劇情

Marvel也沒有花費精力解釋「上回提要」。所有提到以往電影的時候，賣點都在於「念舊之情」，而非要來個「溫故知新」。Marvel明白一班忠實觀眾都知道《復仇者聯盟4：終局之戰》就是關於「魁隆毀滅宇宙一半人口」，宣傳目的就只是要不斷提醒眾人電影即將上畫。

Marvel宣傳策略成功再次令全球陷入Marvel狂熱，這種模式或者值得荷里活未來大製作借鑑。

（綜合報道）