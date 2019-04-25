【斯里蘭卡連環爆炸】總統總理「零交流」惹禍　國防部長被迫下台

斯里蘭卡在復活節（21日）遭受連環炸彈襲擊，多間教堂和酒店遇襲，造成最少359心死亡，超過500人受傷。當局被指在事發前曾多次收到可能遇上襲擊的情報，但由於總統西里塞納（Maithripala Sirisena）和總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）之間不和，有關情報沒有互相分享，導致執法部門未能及時阻止事件。 外界批評政府辦事不力，有消息指西里塞納已經於周三（24日）要求國防部長及警察首長引咎辭職，但仍難掩飾內閣之間的不信任和糾紛。

路透社較早前引述三名消息人士指，斯里蘭卡情報部門早已收到當地可能遇襲情報，印度政府消息亦指新德里曾在4月4日和20日提供類似情報。

當地公共企業部長基里埃拉（Lakshman Kiriella）周三在國會發言時，總統西里塞納在4月7日主持國家安全委員會會議時已經得悉情報一事，但委員會並沒有與其他部門分享內容。基里埃拉批評總統和委員會玩弄政治，因此國會需要調查找出責任誰屬。西里塞納否認收到印度的情報，兩名消息人士指他要求國防部長和警察首長下台。

西里塞納與維克勒馬辛哈的不和追溯至2018年10月，當時雙方因為政見不合，維克勒馬辛哈被撤職，引發政治危機。最終西里塞納在最高法院的壓力下同意對方復職，不過在野黨認為總統和總理之間拒絕交流，一旦有事就將責任歸咎於在野黨。

對於這場由政治鬥爭引起的悲劇，美國駐斯里蘭卡大使特普利茨（Alaina Teplitz）認為當地的情報制度有明顯缺陷。

（路透社）