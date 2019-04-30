波蘭博物館撤「淫褻」作品　千人抗議審查集體吃香蕉

波蘭華沙國家博物館上周五（26日）以「淫褻」為由收起部分藝術品，遭外界質疑是文化審查，約1000人周一（29日）在博物館門外以集體進食香蕉抗議。

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引起爭議的藝術品是波蘭攝影師Natalia LL在1973年創作的短片《消費者藝術》（Consumer Art），片中一名女子在吃香蕉，頗具挑逗意味。（Instagram）

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引起爭議的是波蘭攝影師Natalia LL在1973年創作的短片《消費者藝術》（Consumer Art），片中一名女子在吃香蕉，頗具挑逗意味。片段已展覽數年，然而2018年11月新上任的館長米齊奧列克（Jerzy Miziolek）認為，某些關於性別的作品「會令敏感的年輕人不安」，因此決定將短片及另外兩名女藝術家的作品撤下，其中一件裝置藝術展示一名女子用狗繩拖着兩名打扮成動物的男人散步。

網民質疑文化部和博物館審查藝術作品，紛紛吃蕉自拍並上傳到社交媒體抗議。

米齊奧列克周一宣布，《消費者藝術》將展出至5月6日，之後博物館會重新布置。他表示，館方決定與文化部無關，更換展品並不代表審查或不尊重現時的展品，只是因為博物館地方有限，所以「必須有創新改變」。

約1000名民眾同日在博物館外集體吃蕉抗議，參與行動的25歲律師Marta Syrewicz說：「我們反對國家審查，尤其在藝術方面。」

（綜合報道）