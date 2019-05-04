【星球大戰】加州法定Star Wars日　新主題樂園可望帶來豐富稅收

「May the Fourth be with you!」5月4日本來是由《星球大戰》影迷發起的非官方紀念日，但今年更加得到加州眾議院承認，該議會周四（2日）投票，決定把此日定為Star Wars Day（星球大戰日）。 星戰地位再度提升，既是因為當地慶祝加州迪士尼的星戰園區快將在5月底開幕，更實際的是，這個園區可望為其所在的小城市帶來的豐厚稅收及刺激旅遊業，代表財源滾滾來，議會自然識做。

過往5月4日全球都有不少星球大戰影迷慶祝，請點擊以下圖輯觀看：

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這個由加州民主黨眾議員戴利（Tom Daly）發起的決議，內容正是表揚迪士尼樂園與新星戰園區會帶給加州的貢獻，直指樂園提升加州人的生活質素。

樂園位處加州橙縣城市阿納海姆（Anaheim），當地人口僅約35萬人。5月31日即將開幕的新星戰園區，是加州迪士尼樂園歷來最大的單一主題園區擴建，投資額達到10億美元（約78億港元）。

新星戰園區開放後，估計可為當地帶來眾多好處，包括每年額外1400萬美元稅收、創造1400個工作機會，又會刺激旅遊業。

即使新園區未開幕，但當地附近多間酒店的預訂，在開幕後的數星期內也已經爆滿，當地媒體預計，可以為政府帶來滿意的酒店稅（hotel tax）稅收。該市發言人稱，除了酒店稅外，也可以帶動銷售稅。

美國媒體CNBC稱，估計新星戰園區每年為阿納海姆帶來的收益，可以達到該市政府總開支的一半。

星球大戰：加州迪士尼樂園的新星戰園區2019年5月底開幕。（迪士尼樂園網站）

新星戰樂園修補迪士尼與政府關係

美國媒體CNBC報道，事實上在約一年前，迪士尼與阿納海姆市（Anaheim）的關係變得緊張，該市一些官員公開指，後悔給予大企業補助或扣稅優惠，更有美國媒體估計，迪士尼歷來得到的稅務優惠超過10億美元（約78億港元），引來迪士尼的嚴正否認。

該市之後曾取消給予迪士尼樂園部分稅金退款，惹來迪士尼不滿，2018年10月取消在樂園附近的一個豪華酒店計劃。如今新星戰園區的開幕，也被指可望修補迪士尼與當地政府關係。

（美聯社 / CNBC）