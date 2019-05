【星球大戰】加州法定Star Wars日　新主題樂園可望帶來豐富稅收

「May the Fourth be with you!」5月4日本來是由《星球大戰》影迷發起的非官方紀念日,但今年更加得到加州眾議院承認,該議會周四(2日)投票,決定把此日定為Star Wars Day(星球大戰日)。

星戰地位再度提升,既是因為當地慶祝加州迪士尼的星戰園區快將在5月底開幕,更實際的是,這個園區可望為其所在的小城市帶來的豐厚稅收及刺激旅遊業,代表財源滾滾來,議會自然識做。