德國電視主持扮泰王冊封王后　嘲跪拜禮動作似海獅被轟歧視

德國SAT.1電視台鬧出歧視風波，該台晨間節目Frühstücksfernsehen（暫譯「早餐節目」）上周五（3日）播出的一集裏，兩名主持人模仿泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）冊封王后的場面，並嘲諷跪拜禮的動作像海獅一樣，引起泰國人不滿。

女主持當場半躺在地上「示範」泰王冊封第四任妻子素提達（General Suthida Vajiralongkorn）為王后的場面，男主持則笑着以食指戳她額頭。（Twitter）

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兩名主持Marlene Lufen和施羅普（Jochen Schropp）上周五在節目上談及泰國要聞，提起泰王加冕和傳統文化的跪拜禮。女主持當場半躺在地上「示範」泰王冊封第四任妻子素提達（General Suthida Vajiralongkorn）為王后的場面，男主持則笑着以食指戳她額頭，二人又嘲諷蹲伏姿勢與海獅非常相似。

《早餐節目》周二（7日）在Facebook發文道歉：「許多觀眾覺得節目的討論方式不恰當及有冒犯性，編輯部門完全無意侮辱泰國文化，如果還是出現這個情況，我們特此正式道歉。」

相關片段已從節目的Facebook專頁刪除，但早已截圖的網民繼續在Twitter討論：「即使我不同意這個習俗，但（節目）也真的對文化太不敏感，幾乎算是種族歧視。」、「某些人應學習如何尊重別人」、「實在可惜，譏諷其他國家的傳統代表了這個國家富裕但有些人沒有腦袋和思考能力」。

（綜合報道）