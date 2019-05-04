【泰王加冕】踏上集權之路　哇集拉隆功與軍政府「有默契」

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）周六（4日）接受加冕，正式獲稱拉瑪十世（Rama X）。 2016年，時任泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世，其子哇集拉隆功繼承王位。軍人出身的哇集拉隆功自此踏上集權之路，透過軍政府國會促成修例，將所有王室資產歸入泰王名下，更有報道指，泰王甚至將軍隊的管治模式套用於王室內。 泰國王室、軍方和政黨三方勢力向來在拉鋸中尋找平衝。已故泰王普密蓬治下，王室和軍方之間建立微妙的權力平衡。不過隨普密蓬健康狀況轉差，加上軍方成功發動政變奪權，軍方勢力開始坐大。哇集拉隆功即位後，試圖扭轉格局的同時，亦與軍方在探伐中摸索節奏，發展互利關係。

泰王加冕：2016年，時任泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世，其子哇集拉隆功繼承王位。（美聯社）

出生於1952年7月28日，哇集拉隆功是普密蓬和王后詩麗吉（Queen Sirikit）的唯一兒子。哇集拉隆功在泰國完成小學課程後，前往英國和澳洲升學，之後就讀澳洲鄧特倫皇家軍事學院（Royal Military College, Duntroon），並於新南威爾斯大學（University of New South Wales）取得軍事研究學位。

哇集拉隆功為合資格的直升機機師和戰鬥機機師，曾於泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）服役，現時以泰王身份出任軍方總司令。

泰王加冕：泰王接受聖水儀式膏立為王後，將移至九層白傘下坐上王位，由婆羅門祭司獻上泰國王室聖物。（美聯社）

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強權入主王宮 修憲保王權

父親逝世後，哇集拉隆功繼位，並透過不同方式鞏固權力。2017年7月，軍政府國會通過修改法例，改由泰王管理王室財產局（Crown Property Bureau），意味當局管理的所有王室資產都歸入泰王名下。有學者估計，泰國王室資產達594億美元，是全球最富有的王室之一。

哇集拉隆功又曾要求修改經公投通過的新憲法中部分條款，「以確保他的王權」。

路透社引述消息人士指，泰王將軍隊的管治模式套用於王室內。據指，泰王下令王室侍從要背誦自拉瑪六世（Rama VI）起傳留的王室職員行為守則。守則勸誡國王身邊的人，要「謙卑，不要自誇」，「永遠不冒昧對待國王的善意」，以及「即使面對國王憤怒時，也不要做出負面反應」。

有傳媒報道，泰王下令統一泰國王家警察（Royal Thai Police）的制服為同一種卡其色，不准沿用舊有色調上有變化的制服。泰王侍衛亦要採用新的敬禮模式和髮型，做法其後擴展至軍隊。哇集拉隆功也不忌諱地公開懲治王室職員，多名職員因做事慢、通姦、貪污等罪名遭革職。

泰王加冕：泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕儀式周六（4日）起一連三日在泰國首都曼谷舉行。

王室與軍方的「權力遊戲」

扎克里王朝（Chakri）王朝來到第十代，拉瑪十世眼前最大挑戰或者是如何與軍方取得勢力平衡。1973年泰國學運後，普密蓬與軍方建立微妙的權力平衡，王室稍為佔優，而軍方也以保護王室為名，免遭外界批評。但多年後，普密蓬健康狀況轉差，軍方在2014年發動政變奪權，軍政府接管國家5年，軍方似乎已反客為主。

哇集拉隆功在軍方有不少支持者。軍事學院出身的他，曾於1970年代參與平息共產黨叛亂的行動，本身也是機師，與空軍關係密切。那雷順大學（Naraesuan University）政治學家錢伯斯（Paul Chambers）認為，普密蓬死前，軍政府勢力已逐漸坐大，哇集拉隆功因而希望確保自己能控制軍方，將更多部隊歸入麾下。

泰王加冕：泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕儀式周六（4日）起一連三日在泰國首都曼谷舉行。

泰王干政助軍方 互惠互利的默契

從3月泰國大選可見，泰王和軍方仍有着不言而喻的默契。泰王姊姊烏汶叻公主（Princess Ubolratana）宣布代表支持前總理他信（Thaksin Shinawatra）的泰護國黨（Thai Raksa Chart Party）競逐總理，矛頭直指軍政府。哇集拉隆功隨即開腔，批評長姊此舉違反憲法精神。烏汶叻無奈被取消參選資格，間接助巴育（Prayuth Chan-ocha）一把。

哇集拉隆功選前也特意發聲明，呼籲稱選出好人領導國家，「以確保壞人沒有權力引起麻煩或動盪」。

一連三日的加冕儀式下周一（6日）結束後，大選正式結果隨後於下周四（9日）公布。隨着泰王正式登基，他的權力進一步提升，他與軍方如何帶領國家，備受國內與國際社會注視。

錢伯斯指出，即使新任泰王將更多權力集中在手中，但他的管治風格看來還是比較少做干涉的，這可讓軍政府有足夠的空間管治國家。此外，錢伯斯指出，他跟亡父不同，已在不同地方安插「自己人」，看來是會確保自己至少知情，以及必要時給予意見。

哇集拉隆功雖已為固權鋪路，亦已在與軍政府已在維持關係。然而他在未來一段時間內，將需要擁有像亡父生前一般極高的民望。他今後除了要獲得民眾與軍方的支持，更是時間；讓時間對外界展示他能為泰國民眾做到什麼，以及讓時間去改變人們既有的印象。

（路透社／美聯社）