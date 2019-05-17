【紅燈區休業】大阪「飛田新地」全數停業兩日　全因G20峰會舉行

日本大阪市著名風俗聖地「飛田新地」159間店鋪會在2019年6月28日至29日罕有暫停營業兩天，是30年來首次。 原來，大阪這兩日會舉行全球關注的二十國集團（G20）峰會，集合當地159家風俗店的公會負責人表示，休業是為避免造成地區混亂，希望各界能有「會議在日本舉辦真好的感覺」。

「飛田新地」是日本著名紅燈區，區內159間風俗店以「料理店」（料亭）為名營業，提供「自由戀愛」服務，吸引不少外國遊客到訪。

公會表示，所有店家同時休店是相當罕見的措施，對上一次已經要數到1989年2月24日舉行昭和天皇去世後的「大喪之禮」。

大阪「飛田新地」：飛田新地的「料亭」格局，有小姐以制服打扮，坐在門前，吸引客人。（資料圖片 / Google Map截圖）

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公會強調他們是自願休店，並非受到政府的要求與壓力。飛田新地料理公會會長德山邦浩指出，他們並非害怕影響G20峰會才休店，大阪府或大阪市亦沒有要求他們這麼做。

他又表示，峰會期間將實施大規模交通管制，可能會影響店方人員上班，大家為了這次峰會，決定共同合作創造一個更好的環境。

（綜合報道）