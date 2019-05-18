美國西岸驚現58隻灰鯨屍體　疑因海水變暖糧食不足餓死

美國西岸近日發現多具灰鯨屍體，截至當地時間周四（16日）晚上，已發現58具屍體，創近20年新高。科學家對灰鯨死亡數目大增感到憂慮，部分灰鯨體重過輕，懷疑是死於糧食不足，原因更可追溯至海水變暖影響食物鏈。

西岸死灰鯨：截至當地時間周四（16日）晚上，加州至阿拉斯加州西岸一帶，已發現58隻死灰鯨。（Getty Images）

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國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）指，由加州至阿拉斯加州西岸一帶，目前已發現58隻死灰鯨，2018年全年只發現45隻灰鯨死亡。對上一次錄得大量死亡則在2000年，當年有131隻灰鯨死亡。

部分灰鯨體重過輕，科學家懷疑是死於糧食不足。國家海洋和大氣管理局發言人米爾斯坦（Michael Milstein）指，當局仍在尋找導致灰鯨營養不良的原因，提到氣候變化有可能是其中一個因素。

灰鯨每年花一半時間在墨西哥，夏季主要留在北極地區，覓得足夠糧食後於12月和1月遷徙至南方過冬。米爾斯坦解釋，北極地區近年溫度異常和暖，影響海冰，有可能破壞灰鯨的食物鏈。他指出，過去一年或者有異常情況發生，導致灰鯨未能得到足夠糧食。

西岸灰鯨數目達2.7萬隻，創近年新高。研究員也懷疑是因為灰鯨數目增加，令糧食競爭更激烈。灰鯨最重可達9萬磅，曾一度被列為瀕危物種，後來於1994年除名。

（美國有線新聞網絡）