【遊日注意】北海道札幌屢現熊蹤　市政府籲民眾小心

隨着日本北海道天氣愈來愈暖，開始傳出棕熊現身市區覓食的報告，令居民感到困擾。當地周三（15日）出現驚險一幕，一頭棕熊追趕騎着單車的行人。幸好此時一輛小貨車駛至，擋在熊和單車之間，路人才沒受傷。

棕熊當時正追趕一位騎著單車的路人。小貨車男司機渡邊義章見義勇為，驅車追趕。他說，棕熊撞上他的汽車後，向後滾動兩圈，之後離開。他說：「它就這麼咚一聲撞上來，車牌下方被撞凹了。」

類似情況也發生在周四（16日）早晨6時前，一頭棕熊出現在札幌市南區橫穿公路。有行駛中的汽車的行車記錄器拍下。在同一地區，周三晚亦發生棕熊在馬路上與汽車碰撞的事件。

札幌市南區之後又收到三宗居民報告稱過去兩天內，在當地的真駒內公園出現身長1米左右的棕熊。為此，札幌市政府在周邊地區設置了告示板，提醒行人注意安全，同時警方也正在附近加強巡邏。鄰近的小學也通知家長，讓學生放學後一起離開。

有人也目擊棕熊午夜時分出現在北廣島市一個大型商業設施外，警車對牠驅趕。棕熊之後溜進札幌的樹林中。

圖為位處北海道道央新得町的棕熊生態園地Bear Mountain（視覺中國）

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（NHK／北海道文化放送）