美籍華裔建築大師在上周四（5月16日）離世，終年102歲。他的一生比大多數人都要長，在全球留下的建築代表作不勝枚舉——巴黎羅浮宮金字塔、香港中銀大廈、北京香山飯店、台北路思義教堂、波士頓甘迺迪圖書館……以劃時代之作將古與今連接起來。 長壽，使其多產。念舊，成就了貝聿銘。 （此乃【紀念貝聿銘】專題報道之一）

向古人學習是好事，我自己也有一點古老。他們有很多時間就着建築與景觀去思考，今天我們總在追趕，但建築是一件緩慢的事，景觀更是緩慢（形成），這都需要時間去醞釀，但我們的制度往往不容許這樣。

貝聿銘於2010年接受《衛報》專訪時說了這番話。他在那次訪問也提到對巴西建築大師Oscar Niemeyer長壽的欣羨，後者活到102歲仍每天工作，最後以105歲高齡跑畢一生。

這位美籍華裔建築鬼才也不遑多讓，引證貝聿銘「活到老，做到老」的，必定是2008年開幕的多哈伊斯蘭藝術博物館（The Museum of Islamic Art in Doha，MIA），也是貝聿銘生前最後一件大型文化建築作品，落成之時他已年過九十。在這個沙漠之國的海灣，一塊塊淡啡色的四方體，錯落有致地疊起，形成一座具現代感的磚塔；美術館前方夾道栽種着棕櫚樹，水池反射着建築與棕櫚樹的倒映，猶如觸得到的海市蜃樓。

貝聿銘幾何設計的呈現，實在巧奪天工。（Getty Images）

美術館之所以建於一塊人工島上，也因貝聿銘堅持。據說，當時卡塔爾國王哈馬德（Hamad bin Khalifa Al-Thani）邀請已半退休的貝聿銘設計伊斯蘭藝術博物館，雖然提供了海濱（Corniche）多個選址，但都一一被貝聿銘拒絕了，原因是他不想美術館被任何建築物遮擋。於是財力雄厚的卡塔爾國王下令在海濱對開約195呎的位置興建一座人工島，並以一條道路連接。整個項目斥資3億美元（約23.4億港元），花了兩年時間完成。

伊斯蘭藝術博物館沒用上高深的建築技術，或在地勢上遇到重大困難，但貝聿銘表示此項目是他遇過最艱巨的任務。「伊斯蘭教是我不懂的宗教，於是我開始研究穆罕默德，又到訪埃及和突尼斯。」在籌劃興建的階段，年屆八旬的貝聿銘，為着找尋靈感，連月奔走多個中東國家，參觀世上多座宏偉的清真寺。

最終，九世紀的埃及開羅伊本圖倫清真寺（Mosque of Ahmad Ibn Tulun）成為貝聿銘的參考對象：原始的沙石顏色、拱門式凹壁、主建築的層疊設計，顯示了兩者異曲同工之妙。美術館座落於人工島之上，既像浮於海面，也與高樓密布的城市隔絕，獨樹一幟。至於美術館內部，呈現的仍是貝聿銘一向擅長的幾何結構與巧妙透光，同時擁有着清真寺的個性。就如清真寺中央的圓形燭台燈，貝聿銘就以圓形吊燈，抽象地表達出來。

點擊圖輯：埃及開羅伊本圖倫清真寺

集伊斯蘭精髓 塑造當代跨文化中心

貝聿銘曾說過：「當代建築師傾向為事物加注現代元素，有人會有點擔心歷史（保留）的問題。我明白時代改變了，我們進化了，但我不想忘卻起源，一件恆久的建築必須有根（root）。」

貝聿銘的建築不只擁有驚艷的外表，予人視覺美學上的震撼，而且擁有豐富的歷史內涵，細節亦別出心裁。前《紐約時報》建築評論家Nicolai Ouroussoff形容：「（多哈伊斯蘭藝術博物館）這座建築的樸素、近乎原始的形態，加上內裏耀眼的館藏，突顯這個國家很認真地實踐文化野心。」

美術館裏的圓形吊燈，可會令你想起清真寺的傳統燭台燈？（Getty Images）

Ouroussoff又指出，現今多數成功的建築師，他們的設計都傾向突顯當代社會的文化衝突，並非塑造和諧願景。主宰中東過去數十年的是「大都會現代化」與「保守的原教旨主義」之間分裂，而貝聿銘這座建築物卻象徵「過去與現在是和諧共處的」—這也是伊斯蘭藝術博物館引人入勝的地方。國王哈馬德的原意，也是想建造一座跨文化中心，以和平方式修補撕裂了的歷史脈絡。

如今，多哈這座城市正向伊斯蘭世界展示了，宗教與社會現代化確實可以並駕齊驅。

（節錄）

座落於人工島之上，讓伊斯蘭美術館與都會建築分隔，相信就是貝聿銘堅持的原意。（Getty Images）

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《紀念貝聿銘：在現代建築裏尋找根源》專題報道。

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