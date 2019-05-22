【紀念貝聿銘】兒時愛上園林景致　毋忘初心打造真實「桃花源」

美籍華裔建築大師在上周四（5月16日）離世，終年102歲。貝聿銘作品著重融和，擅於把建築設計融入周邊環境或地形，這或源於他啟蒙時期的經歷，而他「最滿意的作品」日本美秀美術館或是最佳的反映。 （此乃【紀念貝聿銘】專題報道之三）

當代建築師傾向為事物加注現代元素，有人會有點擔心歷史（保留）的問題。我明白時代改變了，我們進化了，但我不想忘卻起源，一件恆久的建築必須有根（root）。

在羅浮宮項目之後，貝聿銘於1990年便「半退休」離開事務所，埋首設計。別人形容，他做設計時總能放慢速度，從容不迫，步入晚年後繼續創作出不少代表作。位於京都近郊的美秀美術館（Miho Museum）於1997年落成開幕，同樣巧妙地糅合古代感覺與現代設計，這座位處山上的私人美術館，跟自然景觀美妙融和。

張克榮編著的《貝聿銘》一書裏提到，日本人當時邀請貝聿銘在山中蓋一座美術館，追求的是大自然與藝術之美，貝聿銘也認為這種融合才會體現到深沉的寧靜。

隧道一方出口，夾道種植了櫻花樹，跟《桃花源記》裏的情景呼應。(Miho Museum)

「你不必總將自己的風格加到作品裏，使每個地方的建築都雷同。創新不是我的目的，我是在時代、地域和出現的問題中尋找創新。」在創作美秀美術館時，貝聿銘到訪過美術館的選址信樂山，想到自己還是童年時讀過陶淵明的《桃花源記》：東晉時一名漁夫在桃花林盡處，搖着船穿過狹窄的山洞，發現與世隔絕三百多年的社區。

日本人也同意貝聿銘把美術館以桃花源的感覺建造出來。美術館座落山中，由入口廣場，通過隧道與吊橋，才能到達藏身於樹林中的美術館。隧道前栽種了夾道的櫻花，跟《桃花源記》情景互相呼應，燈光幽暗的隧道，就如漁夫穿越山洞之後，豁然開朗，置身另一境界。

幾何線條與透光的玻璃，極具貝聿銘的設計特色。(Miho Museum)

母親鍾情中式園林 再世或做園丁

這固然離不開他是中國人的根。出生自蘇州名門望族的貝聿銘，父親貝祖貽是地位顯赫的銀行家，但為貝聿銘埋下建築大師種子的，卻是他充滿藝術素養的母親。年輕時，他跟着母親看過很多別致的中式園林、山林寺廟。「這些日子啟蒙了我成為一位建築師，我永遠不會忘記那些園林—人工與大自然設計上的美妙結合。」貝聿銘曾笑言，如果再世為人，或者會是一個園丁。

貝聿銘年輕時跟隨母親參觀中式園林、寺廟，對他啟發良多。(Getty Images)

設計美秀美術館時，他刻意營造這份情懷，正如他所見中國的寺廟、庭院，與山和樹結合。貝聿銘這件作品也有着承先啟後的作風，也是他所強調的延續性。「藝術還在繼續，從未停息，我相信持續的藝術，創新上必須有一個深厚的源頭。但如何使建築保持現代風格是一個大問題。」

不過，貝聿銘作為現代建築泰斗，已為全球的建築師立下典範。香港中文大學建築學院副教授鍾宏亮說，貝聿銘在華人建築師中擁有很高評價，是世上公認最好的當代建築師之一，其設計的華盛頓國家美術館（National Gallery of Art）東翼，對於當年初學建築的他影響尤深，幾何形立體空間的處理手法，突破一般人對建築的想像。

貝聿銘的作品很強調幾何結構和圖形，而且擁有抽象性，多哈伊斯蘭藝術博物館與蘇州博物館正是範例。「當建築師要設計，甚至真正要興建那座建築物時，往往就有很多其他的考慮，有很多細微的變化，不會是完美無瑕的形象。」

鍾宏亮認為，貝聿銘的成功之處，在於他的幾何設計概念，與最終實踐出來的很接近，就像羅浮宮的玻璃金字塔與中銀大廈，線條簡化卻處理得很完美。

點擊圖輯：貝聿銘其他建築作品

+ 4 + 3 + 2

貝聿銘的建築美教人感動，或者正如其言，一座建築物若要恆久不衰，需要有過去，需要有根。他以建築藝術作橋樑，連繫一個地方的古與今。這個理念，大師畢生也在實踐。

（節錄）

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《紀念貝聿銘：在現代建築裏尋找根源》專題報道。

相關文章：