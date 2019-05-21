5G電波損健康？　學者：仍然是個謎

5G是最新一代的通訊技術，速度可以比現時使用的4G快幾十倍，而且覆蓋更廣，接收也更穩定。瑞典電訊巨頭愛立信（Ericsson）估計，到了2024年，5G網絡將會覆蓋全球40%人口。 隨着全球5G通訊技術開始普及，各國競相建設網絡，同時愈來愈多人擔心5G電波對人體的影響。

美國部分城鎮和其他國家有民眾反對在當地社區建設5G發射基站，他們認為這些基站可能會影響健康。（Getty Images）

由於5G使用的電波頻率較高、波長較短，繞過物件的能力較低，所以在使用5G時除了需要建設發射基站，還要在車輛、街燈、屋內等地方加裝天線，以確保接收良好和網絡穩定。惟不少人認為這令人們更容易暴露在電波之中，憂慮5G電波對健康可能造成的影響。

來自世界各地的250多名科學家向聯合國（United Nations）及世界衞生組織（WHO）請願，表示擔心手提電話、天線及基站產生的非電離電磁場（non-ionizing electromagnetic field）會影響人體健康，提出加強監管技術、設立無輻射區、撥款研究等多項要求。

早在第一代大哥大無線電話發明之初，已經有人擔心電波對人體有害，幾乎每次有新技術面世都會引起公眾疑慮。（Getty Images）

俄媒指5G訊號引致疾病 《紐時》批無科學根據

俄媒《今日俄羅斯》（RT）美國分社近日播出節目，指5G訊號會導致腦癌、不育、自閉症、認知障礙症等疾病。《紐約時報》5月12日報道直指有關報道並無科學根據，又指控俄府喉舌故意在美國散播謠言，引起公眾恐慌，以拖慢美國建設5G進度。

各界對5G健康風險眾說紛紜，全因目前科學證據不足。德國聯邦防輻射局（Federal Office for Radiation Protection）表示，癌細胞的形成通常需時20至30年，而5G技術太新，所以未有足夠研究得出結論。

美國癌症學會（American Cancer Society）指出，過去有研究指出，常用來聽電話的一側頭部更容易出現腦腫瘤，但研究有其局限，並非絕對證據。（Getty Images）

學者：政府和機構假設少量輻射無害

芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）客座教授萊什琴斯基（Dariusz Leszczynski）表示，5G輻射的安全性仍然是個謎，各政府和機構的保證只是建基於少量輻射沒有害的假設，而非具體的生理醫學研究。他續指，高頻電波只能穿透人體幾亳米，不會接觸到內臟，這一點經常被電訊業界引用，以安撫普羅大眾。惟他指出，最先接觸電波的皮膚是人體最大器官，與免疫反應等身體機能息息相關。

其實早在第一代「大哥大」無線電話發明之初，已經有人擔心電波對人體有害，因此世衞組織在1996年開始「國際電磁場計劃」（International EMF Project）評估有關風險，暫時得出的結論是「進行了數十年電磁場研究後，沒有發現重大公眾健康風險」，但「仍然存在不確定」。