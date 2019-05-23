【英國無膠用】2020年4月起走塑　禁用膠飲管及棉花棒

近年「走飲管」的環保風氣盛行，英國不甘後人，宣告加入「走塑」行列。英國環境事務大臣高文浩（Michael Gove）周三（22日）宣布，2020年4月起將禁止銷售及使用塑膠飲管、塑膠攪拌棒及膠柄棉花棒，但醫療用途可獲豁免。

除了禁止銷售有關塑膠產品，當局還會限制餐廳及酒吧等飲食業使用膠飲管，改為提供沒膠飲管及膠攪拌棒的飲品，或轉用紙飲管及生物降解代替品。

註冊藥房及有醫療需要的殘疾人士可獲豁免，政府將在一年後進行評估措施的影響。

英國無膠用：英國會在2020年4月起將禁止銷售及使用塑膠飲管、塑膠攪拌棒及膠柄棉花棒，僅醫療用途可獲豁免。（視覺中國）

我們通常只用這些即棄塑膠物品幾分鐘，但它們卻需要數百年才能分解，最終落入海洋，傷害珍貴的海洋生物。 英國環境事務大臣高文浩

英國每年18億棉花棒沖到大海

當局估計單在英國，民眾每年就使用47億支膠飲管、3.16億支塑膠攪拌棒及18億支膠柄棉花棒，約有一成的棉花棒被掉到馬筒「一沖而去」，流入大海。

英國政府諮詢結果顯示，超過八成市民歡迎政府「走塑」，高文浩稱，需扭轉塑膠污染，以確保下一代有更好的環境。

英國無膠用：當局估計單在英國就有近1.8億支膠柄棉花棒流入大海，無法分解。（視覺中國 / 資料圖片）

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全球海洋有逾1.5億噸塑膠

高文浩強調，需要生產商對所有產品造成的塑料污染負責，所以當局要通過立法來全面削減無意義的塑膠。

英國政府官網顯示，當局每年要花數百萬英鎊清理這些塑膠垃圾，同時亦為旅遊業及漁業帶來高昂成本。全球海洋有超過1.5億噸塑膠，每年有逾100萬隻鳥類及10萬隻海洋哺乳動物因食用塑膠垃圾而死亡。有報告估計，到2025年海洋的塑膠垃圾將飆升三倍。

（綜合報道）