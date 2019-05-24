珠穆朗瑪峰攻頂路線擠滿人　嚴寒下呆等3小時　最少8登山客喪生

攀登世界最高峰、喜馬拉雅山脈（Himalayas）的珠穆朗瑪峰（Mount Everest）是不少人的夢想，但卻非易事，而且往往是搭上性命的賭博。有報道指，最近攻頂路線「大塞車」，數百名行山人士被迫在高海拔的嚴寒下呆等約3小時。尼泊爾《喜馬拉雅時報》（The Himalayan Times）報道，截至周五（24日），已有最少8名登山客在珠穆朗瑪峰喪生，連同喜馬拉雅山脈其他高峰，死亡人數達18人。

▲全球暖化令珠穆朗瑪峰冰雪融化，以往遇險身亡登山人士的遺體逐漸浮現。想知道更多，請即點擊片段。▲

據尼泊爾旅行社Pioneer Adventure表示，來自美國猶他（Utah）的54歲男子卡什（Donald Lynn Cash）登頂後突然暈倒。旅行社指，當時卡什受高山症影響，雪巴人導遊已即時為他按摩、做心肺復蘇並增加氧氣壓力，維持他的生命跡象，並希望盡快將他帶到第4營區，但卡什最終在Hillary Step附近失去意識死亡。

《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）周四（23日）報道，庫爾卡尼（Anjali Kulkarni）和達斯（Kalpana Das）亦在同類情況下喪生。前者被迫在嚴寒下呆等數小時，成功攻頂後體力不繼。後者則在攻頂後下山期間喪生。

珠穆朗瑪峰最近天氣良好，吸引大批獲准年內攀登珠峰的登山人士攻頂，導致海拔8,000米以上、俗稱「死亡地帶」（Death Zone）的地方出現人龍。Pioneer Adventure經理卡爾基（Nivesh Karki）向美國《紐約時報》表示，「塞車」是嚴重問題，因為路線本來已經很危險，人流增加令旅程更艱難。

（美國有線新聞網絡／衛報）