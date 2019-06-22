米高積遜生前涉孌童　比利時尿尿小童不扮「天王」

比利時布魯塞爾決定在美國歌星米高積遜（Michael Jackson）逝世10周年之際，不會接照原定計劃為當地地禁「尿尿小童」（Manneken-Pis）穿上他的服裝。 米高積遜2009年6月25日因服用止痛藥過量，導致心臟衰竭而死。

比利時一個米高積遜歌迷會提議讓尿尿小童換新裝，本擬下周二（25日）實行，已獲得前任市政府批准。惟當地主管文化及旅遊的市議員烏巴（Delphine Houba）介入，宣布禁止尿尿小童換上參照米高積遜遺物製成的「迷你版」服裝。

《布魯塞爾時報》報道烏巴是在看過美國HBO播出的紀錄片後做出這決定。紀錄片名為《離開夢幻莊園》（Leaving Neverland），兩名男子羅布森（Wade Robson）及James Safechuck在片中自稱小時曾被米高積遜性侵犯。

尿尿小童將穿上的衣飾，包括綴上珠片的外套、黑色長褲、短邊紳士帽、黑襯衫以及單一隻的白色手套。但市政府稱「行政上」會接收它們，不會穿在尿尿小童身上。尿尿小童博物館有展出它「穿過」的1025套衣服，但不會包括這一套。

米高積遜：他生前在音樂上成就甚大，但涉及多宗性侵兒童案，令其身後留下無窮無盡的罵名。圖為他2005年6月13日在加州出庭，聆聽法官宣讀判決書。他被控10項包括騷擾男童及密謀綁架兒童及非法禁錮等控罪。（GettyImages）

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（布魯塞爾時報／衛報）