加航女乘客睡醒驚覺被獨留機上　電話沒電艙門離地15米靠電筒脫身

有些人曾發生過被困在打烊後的大型商店，但聽過被留在飛機上嗎？

加拿大女子亞當斯（Tiffani Adams）日前經歷了這樣一場驚魂。她搭乘從魁北克飛往多倫多的班機，航程約一個半小時。她說該架飛機只有約四分之一滿，她獨佔一排三個座位，很舒適地躺着看書，漸漸進入夢鄉。當她醒來，發現自己置身一片黑暗，飛機上完全沒有人，艙門也已關閉。更糟糕的是她的手機已經沒電，機上也沒有可以充電的設施。

亞當斯摸黑走到駕駛艙，看到一個小閃光，於是發現手電筒。她靠着手電筒的光打開艙門，但艙門離地近15公尺，跳下去是不可能的。她只好在艙門揮舞手電筒，希望有人看到。一名駕駛行李推車的地勤人員經過，亞當斯總算平安脫身。

當她醒來，飛機上完全沒有人，艙門也已關閉。更糟糕的是她的手機已經沒電，機上也沒有可以充電的設施。（Getty Images）

她到加航櫃檯反映後，一名員工載她回家。事後亞當斯把這段驚魂記錄在facebook，友人幫她轉貼到加航的粉絲專頁。加航人員看到後迅速回應，打了兩次電話向她致歉，並承諾會調查這宗烏龍事件。

網友看到亞當斯的遭遇後直呼太過份，批評加航規則太寬鬆，空中服務員下機前顯然沒有仔細巡視客艙。亞當斯表示受到不小驚嚇，至今晚上都無法好好入睡。

一名乘客日前乘搭加拿大航空自魁北克飛往多倫多的班機，竟被獨留飛機上。（路透社）

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