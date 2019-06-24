大阪「大媽組合」獻唱饒舌新曲　迎接G20峰會

日本一隊名為「大媽」（オバチャーン）的奇特偶像組合，日前發布了一首饒舌歌曲。新曲以英語唱成，介紹大阪的熱情風趣，配合一群大媽舞，迎接即將到來的二十國集團（G20）峰會。

日語中的「オバチャーン」（おばちゃん）意指「大媽」，這個平均年齡超過六旬的偶像組合，為迎接G20峰會到來，特意創作了一首新曲。新曲名叫《OBA FUNK OSAKA》，MV中可見一班大媽在大阪又唱又跳，充滿活力。

大阪充滿熱情與魅力

全曲由一連串簡單英語組成，雖然全曲沒有特別意思，但她們饒舌演唱並載歌載舞，表達了大阪的熱情、風趣與魅力。MV播出後引起了一定反響，不少人留言稱十分有趣，讓人感到充滿幹勁。

大媽組合在2011年組成，2012年發表的處女曲《オバチャーンのテーマ》（大媽的主題曲）大受歡迎。除了不定期演出外，這隊組合還會參加派糖果及「人生相談」活動。所謂人生相談即徵求人生意見，由一群活到快70歲但依然開朗充實的她們來擔任導師當然最合適不過。

G20峰會即將在本周五（28日）一連兩天於大阪舉行，國家主席習近平和美國總統特朗普等多國元首均會出席。兩人的互動將成為這次峰會的最大焦點之一。

（綜合報道）