日本現實版深夜食堂　善心老夫婦24小時經營　感人故事比戲劇更多

在日劇《深夜食堂》中講述了一家在午夜12點才開始營業的餐館。菜單只有豬肉醬湯套餐一種，但是餐館的老闆可以根據客人的要求利用現有食材做出各種料理。前來光顧的客人會在這裡談論着遇到的趣事，或是獨自品味憂愁，一個個充滿人情味的故事因此被娓娓道來。

在日劇《深夜食堂》中，前來光顧的客人會在這裡談論着遇到的趣事，或是獨自品味憂愁。（《深夜食堂》Facebook）

而現實生活中，在大阪西成街角的一隅也有一間食堂。它其貌不揚，乍一看……店面被牛皮癬一樣的小廣告遮蓋的嚴嚴實實，若不是門口擺放了一些餐單，不少路人還以為是風俗店。

推拉門被拉開以後，食堂真正的面貌展現在眼前：狹小的空間內，只有一排吧台供客人落座，裝修格外的普通。至於門口為何貼滿小廣告，68歲的老闆解釋說：「這是因為很多人來到這裡。說得不好聽一些，像搞外遇的人會在半夜來，擔心被熟人發現，所以需要幫他們遮起來。」看來這裡的客人隱私真不少，果然是間有故事的食堂。

「現實版深夜食堂」的外觀及店內環境（點圖瀏覽）↓↓↓

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這時，坐在最裡面的一位客人點了一瓶啤酒。69歲的老闆娘介紹：「這位客人有些殘疾，但是為了讓大家開心，才穿成這樣。」待客人轉過來之後才看清，是一位發福的中年大叔穿着水手制服。

據說這位大叔患有精神分裂症，大概從去年開始就成為這家店的常客。大叔說：「有很多店都不會讓我進去，但是這家店一直都很歡迎我。」正在忙碌的老闆也抬頭說了一句：「第一次見他，就感覺是個有趣的人呢。」

水手服大叔的故事（點圖瀏覽）↓↓↓

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另一位看上去心情很好的大叔也有屬於他的故事。「我現在在找工作，摔倒，左腳已經瘸了。」大約在一年前，大叔因事故受傷，丟掉了工作，目前靠着保障金生活。「因為自己走路的姿勢，面試了4、5次都被拒絕。一直悶在家裡，依舊很痛苦，來到這裡喝喝酒心情會稍微好一些。」

而大叔喝完了酒之後，就徑直走出店門。記者：「不結賬嗎？」大叔：「下次結。」原來大叔一直在賒帳。但是臨走前老闆娘還是友好的提醒他「小心點啊」，老闆娘說：「店內賒帳的情況是很常有的，一般他們拿到生活保障後會來結帳。」

賒帳大叔的故事（點圖瀏覽）↓↓↓

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夫婦倆的這間食堂現在每天24小時營業，營業至今已有四十多年。在逐漸滿足顧客要求的過程中，菜品已達上百種。老闆和老闆娘每幾個小時輪班一次，還有些有疾病的客人會把自己的藥物寄放在店裡。「在家難免會吃過量，痛的時候就會吃很多。只要老闆在這裡，我就會很安心，所以一定要呆在這裡。」

把藥物寄放在店裏的客人（點圖瀏覽）↓↓↓

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晚間十點，食堂又來了一位女性客人。這位客人就住在附近，大約從十多年前就開始光顧。已經63歲的她至今還是單身，職業是一名英語老師。

據說，這間食堂是她和她曾經的戀人相遇的地方。當時她和戀人都獨自來到這裡，老闆說：「既然都是一個人來，那就坐在一起吧。」這麼多年過去，女性客人回憶起曾經戀人，臉上還會洋溢着一絲歡喜。「他是個直爽的人，很可愛」，但這位戀人卻長期承受着病痛的折磨，幾年前選擇了跳樓的方式結束生命。至今，她還保留着曾經戀人送給他的禮物。

英語老師的故事（點圖瀏覽）↓↓↓

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時間到了深夜三點半，食堂還在營業中。有一群日本主婦走了進來，「孩子進入叛逆期，好累啊」。原來，這些關係親密的媽媽們會等孩子們睡下之後，相約來到食堂吃夜宵。她們白天要做家務，老公下班孩子放學後還要照顧他們，若是孩子不聽話或者夫妻感情出現問題，她們放鬆的方式就是來這裏和老闆談心。「老闆一家真的很善良。」

除此以外，還有吵完架後來吃上一頓飯就會和好的夫妻、逃避家人說教的少年、買彩票上癮的普通職員、獨自來異鄉闖蕩的打工者……

「現實版深夜食堂」同樣有數之不盡的人間故事（點圖瀏覽）↓↓↓

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各種各樣的人都會來光顧這間食堂。在食物的香氣裡，在深夜特有的幽靜和食堂內的裊裊暖意間，每個人的故事暗合着食物的酸甜苦辣，有悲有喜，有苦有甜。但是老闆和老闆娘，始終以笑臉和善意相迎。就如老闆娘所說：「被幫助和幫助別人都是相互的。只要前方有一點希望，那便是明朗的，希望他們能直面自己的人生。」

謝謝老闆一家的善意，因為有愛，所以我們不懼怕！

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