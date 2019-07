Uber擬推無人車外賣服務　盼處理更多訂單提高純利

Uber目前正持續與矽谷全自動駕駛運載工具品牌Nuro洽談有關送外賣合作事宜。合作內容為由Nuro所生產的全自動低速車完成將餐點運送到集貨處(central hub)處理,再由真人司機接手,將餐點送至顧客手中,完成最後一哩路。設立集貨處的目的是使司機能夠節省至各個餐館取餐的時間,以處理更多的訂單,從而賺取更多的金錢。

Nuro所生產的車輛乃專為運送貨品而打造的,無駕駛座、體積迷你、最高時速約40公里。若是這樣的運載工具能應用於送外賣服務並與Uber合作,也許可為Uber降低高昂的人力成本以帶來更高的利潤。

根據科技媒體The Information的資料,Nuro與Uber 的合作關係將於今年在美國候斯頓(Houston)開始。不過如何確保餐飲品質,包括溫、濕度的控管等,以及如何縮短運送時間,這些從事外賣的餐廳所持續面臨的困境,仍是Uber亟需克服的。

「無人機送餐計劃Wing」也將於未來幾周內在歐洲正式啟動,Wing是Google的母公司Alphabet的旗下計劃,多年來持續在澳洲農村地區測試,並於過去一個月的期間在坎培拉(Canberra)全面運作。芬蘭赫爾辛基烏薩里(Vuosaari)的居民即將就能透過App訂購食品,並於數分鐘內取餐。Wing將與當地食品企業Herkku Food Market及Cafe Monami合作,提供輕量食品包裹送貨服務,包括肉丸、芬蘭糕點和葡式蛋撻等美食。

無人機送餐計畫Wing。(x.company)

自動駕駛運載工具存在已久,但在過去的幾年內有了多項突破,從無人機到機器人到自動駕駛,該領域不斷地尋求創新,且正在急速發展,例如根據Markets and Markets近期的一份報告,運輸機器人市場預計將從2018年的1190萬美元增長至2024年的3400萬美元。而結合創新與科技的外賣運送模式,勢必將在外送市場掀起一波新浪潮,期待未來餐飲外送品質可以朝着更好的方向前進。

此款無人機總重僅 5 公斤,卻可以攜重 1.5 公斤的貨品,且充一次電即可行駛 20 公里。該系統具備自動計算從店家到客戶所在位置的路線功能,一旦訂單上傳至系統,無人機便會至店家取貨。在接收和交付包裹時,無人機將盤旋距離地面約 7 公尺的高度,並使用其繫繩拾取及放下包裹。Wing 期待「無人機送餐計畫」的推出,可以舒緩地面交通壓力,並預估至 2030 年,於澳大利亞的 ACT 地區,每年可減少高達 3500 萬公里的堵塞。

