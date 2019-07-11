馬爾代夫「現身」西伯利亞　有毒人工湖吸引遊客蜂擁打卡

清澈的湖水、蔚藍的天空，驟眼看還以為是馬爾代夫人間天堂的美景。但原來這個位於俄羅斯西伯利亞的湖，並非純天然製成，湖水的顏色是源於附近燃煤電廠排出的廢料。能源公司6月曾提醒民眾，接觸到含有化學廢料的湖水會導致皮膚出現過敏反應，警告不宜於湖內游泳，但直到現在仍有大批人堅持到當地「打卡」。

人工湖位於新西伯利亞（Novosibirsk），盛載附近火力發電站燃煤排出的廢料。西伯利亞發電公司（Siberian Generating Company）解釋，人工湖含有鈣鹽和其他金屬氧化物，因而導致湖水變藍。雖然公司指廢料無毒，無過量輻射，但由於湖水pH值超過8，屬於偏鹼性，接觸到皮膚會引致過敏反應，警告民眾不要到人工湖游泳。

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《西伯利亞時報》（Siberian Times）周二（9日）引述一名攝影師指，湖水聞起來似「洗衣粉」。其他人則笑稱湖水味道似「白堊」，或是「甜甜的」，也有人開玩笑地留言寫道：「當然，這不是切爾諾貝爾（Chernobyl），但仍然很危險！」

一眾網紅未有因為警告而卻步，仍堅持到「西伯利亞的馬爾代夫」（Siberian Maldives）留下腳印。有人身穿比堅尼，坐在浮床造型水泡上拍照留念。曾到當地拍照留念的Marina Zheleznova向美國有線新聞網絡（CNN）表示，知道湖水有毒，亦未有走進水中，但無阻俄羅斯到湖邊野餐。她更指，有一名男子甚至在湖中洗澡。

有網民指，很多遊客慕名而來，小偷也趁機作惡，在遊客拍照時闖進汽車偷取財物。另外也有人指，由於大量人從新西伯利亞湧到人工湖，發電廠開始關閉通往當地的道路。

（綜合報道）