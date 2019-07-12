【真賭神】勁過高進？　人工智能玩德州撲克完勝世界高手

發哥周潤發飾演的「賭神」高進是賭壇高手，但現今科技發達，就算他有「西德隱形液晶體顯影眼鏡」亦恐怕無用武之地，要輸給人工智能（AI）。 Facebook人工智能實驗室與美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）設計的人工智能程式Pluribus，已在一系列的六人「無限注德州撲克」比賽中擊敗全球頂尖選手，有關論文7月11日在美國科學促進會（AAAS）《科學》雜誌刊登。

人工智能識靠嚇 每小時能贏7800元

負責研究的科學家布朗（Noam Brown）指出，Pluribus只需學習20小時就能達到世界級水平。程式更掌握人類在博弈上最引以為傲的技巧—「靠嚇」。

布朗解釋，這種虛張聲勢可簡化為數學上的策略，人工智能會視此為數學行為，演算出最賺錢的方式。平均而言，Pluribus每手能贏5美元（約39港元），每小時則能贏1000美元（約7800港元）。

Pluribus的能力亦令世界高手甘敗下風。參與對決的12名職業選手之一，6次德州撲克世界冠軍弗格森（Chris Ferguson）形容，Pluribus是非常難應付的對手：「無論怎樣的回合都很難擊倒它。」

人工智能德州撲克：Pluribus每手能贏39港元，每小時則能贏約7800港元。（法新社）

人工智能研究重要里程碑

布朗相信Pluribus已經達「超人」水平，並指有關技術對網絡安全及自動駕駛等都非常重要。

在「AlphaGo」稱霸圍棋界後，人工智能研究公司DeepMind設計的新程式「AlphaStar」亦在即時戰略遊戲《星海爭霸2》（StarCraft II）橫行。

科學家指出，Pluribus不僅要面臨「不完全信息遊戲」，還涉及多名玩家和複雜的勝利條件，所以在某種程度上，在德州撲克獲勝有着更高難度。

（綜合報道）