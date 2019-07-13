峇里島「天空之門」只是假象？　遊客發現景點純屬虛構極失望

玻利維亞憑「天空之鏡」烏尤尼鹽沼（Salar de Uyuni）聲名大噪後，遊客都在世界各地尋找擁有同樣美景的地方，希望於海天一色的背景下，留下最美麗的回憶。 印尼峇里島卡朗阿森（Karangasem）的連普揚寺（Pura Lempuyang，暫譯）擁有「天空之門」的美譽。遊客站在兩塊巨石之間，下方的湖面清晰反射自己的身影和背後大自然的美景，不比其他「天空之鏡」遜色。但原來，這一切只是虛構的景色。有遊客得知「殘酷的真相」後，大嘆對「天空之門」的希望和夢想都瞬間幻滅。

Proof that Instagram influencers have ruined everything👇



My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone 😭 pic.twitter.com/oiahI5VCIo — Polina Marinova (@polina_marinova) July 4, 2019

▼想觀看更多「天空之門」的相片，請點擊以下圖輯：

+ 2

隨便在社交媒體Instagram搜尋一下，就能看到不少遊客專程到當地「打卡」的相片。但原來，巨石下根本沒有湖水，相中的效果只是攝影師的把戲。只要支付1至2美元（約31至62港元），攝影師於相機下方放置鏡子，便能製造出倒影效果。《財富》雜誌（Fortune）編輯馬里諾娃（Polina Marinova）到達連普揚寺才發現真相，指網紅摧毀了她對「天空之門」的美好幻想。

峇里島「天空之門」：「天空之門」下方其實沒有湖泊，現實與相片所呈現的效果有極大落差。（Getty Images）

馬里諾娃接受商業內幕網站（Business Insider）訪問時指，出發到峇里前，她搜尋有關峇里景點和寺廟的相片，不斷重覆見到「天空之門」的相片。她形容「天空之門」看起來真的是令人嘆為觀止，但那是在Instagram的相片，沒有人會在圖片說明上寫明那不是真實的，所以就以為那是水的倒影。

當馬里諾娃抵達「天空之門」，發現湖泊只是幻像，不禁感到心碎。她說，很多人排隊等待拍照，有數百人看着你在「天空之門」擺「甫士」拍照，大部分都是遊客，當中一定有人是有備而來，「有些人擺出做瑜伽的姿勢，其他人跳到空中，也有人因為不喜歡拍出來的相片而想再來一次」。

馬里諾娃問導遊有關寺廟的歷史，卻得知幾乎沒有到「天空之門」的遊客對寺廟有興趣，他們只是想「打卡」留念。她說：「這令人十分失望，因為連普揚寺是峇里其中一間最古老和最受重視的寺廟。」她形容，眾多人等待數小時只為一張相片，而不會走進寺廟內，反映現今大眾所重視的事物。

（綜合報道）