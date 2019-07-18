【德銀風暴】在「現金情意結」的德國　FinTech將如何挑戰銀行業?

德意志銀行上周宣布大規模重組，包括全球裁減1.8萬員工，又關閉美國證券交易業務，結束三十年的華爾街金融巨鱷的美夢。德銀危機揭示了歐洲傳統銀行業的苦況，無獨有隅，來自德國的網絡銀行N26正準備要越洋大展拳腳，近日也正式登陸美國。 在「現金至上」的德國，不少金融科技（FinTech）新創早已蠢蠢欲動，希望打破德國官僚及傳統現金交易的束縛，開拓「無現金」交易趨勢。

德國人愛用現金，超市收銀員對找續現金也十分熟手。（Getty Images）

簡單而言，N26提供的服務就是一個網上銀行APP，每位客戶都擁有一個免費的現金帳戶（current account）及一張簽帳卡（debit card）。它成立於2015年，翌年獲發歐洲全銀行牌照後，在歐洲已累積350萬顧客，包括德國、英國及法國等24國，今年初估值更刷新至27億美元，所以已是歐洲身價最高的FinTech初創之一，背後投資者包括PayPal共同創辧人Peter Theil旗下的Valar Ventures，李嘉誠的維港投資（Horizons Ventures）、騰訊、紐約的Insight Venture Partners、新加坡政府投資公司GIC等，總投資額超過5億美元。

N26的美國業務與加州聖地牙哥Axos銀行合作，正式推出後會先向等候名單上的十萬用戶提供服務，並於今夏稍後全面推出。像德銀一樣，美國這個全球第一大經濟體也是N26瞄準的市場，亦計劃於2020年在巴西正式推出。

有了網上銀行，用戶大概可節省到銀行分行或櫃員機的時間。（Getty Images）

或者不少人都知，德國鍾情使用現金，到超市或便利店買東西，收銀員「數散紙」手勢熟練。Merchant Machine網站去年一項報告顯示，中國現時是全球手機支付的領先者，手機銀包的使用率達47%，美國的使用率則為17%，排名第七，德國則十強不入。根據歐洲央行2017年的報告，德國人的銀包裏平均帶着103歐元（約908港元），遠高於其他歐盟成員國（歐盟平均為65歐元）。

忠於現金或因瘋狂通脹歷史

德國經濟學教授 Dorothea Schäfer認為，德國人的「現金情意結」或許是基於兩場世界大戰的經歷，「無現金」的感覺或許會令德國人聯想起納粹時期的數字管理，包括經精密計算猶太大屠殺行動，因此在很多德國人眼中，奪走他們的現金，就等於剝奪去他們的自由。

1919年，馬克已變得一文不值，兒童拿來作剪紙耍樂。（Getty Images）

N26的市場策略文編Thomas McGath也曾撰文，試圖解釋德國「現金才是王道」的現象。他提出，德國鍾情現金，很大程度是因在歷史上經歷過瘋狂的通貨膨脹。在威瑪共和國時期（Weimar Republic，1918至1933年），官方貨幣帝國馬克（Reichsmark）變得一文不值，1923年更插水貶值至1美元兌4200億馬克，至二戰時期，納粹政權靠瘋狂印鈔來支持戰爭，令馬克進一步貶值。直至1948年戰後的貨幣改革，德國由帝國馬克轉換至使用德國馬克（Deutschmark），德國人的身家已縮水九成。

1923年，瘋狂貶價的馬克多得要被銷毀，這段經濟不堪的日子也造就了希特拉的崛起。（Getty Images）

歐洲央行於2009年曾經進行一項大規模調查，訪問了5萬名受訪者，發現這段惡性通貨膨脹的歷史，深深地影響着德國人的行為，包括對銀行體系及國家財政狀況的質疑及悲觀，因此人們傾向持有現金，尤其是美元等外滙。更有趣的是，德國流通貨幣只有大約一成在市面流轉，九成是被貯藏起來。

信用卡雖然方便，但德國人普遍不喜愛負債。（Getty Images）

網上銀行推進「無現金」之路

另一個現象是德國人不愛負債，消費債務（consumer debt）極低，縱使他們經濟實力是區內數一數二，但自置居所比例卻只有四成左右，德國15歲以上人口當中只有36%擁有信用卡。就算擁有信用卡或簽帳卡，都不代表你可以「一卡通行」，因只有六成消費點接受銀行卡付款，覆蓋率是歐盟國家當中最低之一。

不過，這個情況開始逐漸改變。McGath指出，銀行卡使用率及交易點覆蓋率有見提升，柏林的交通工具售票處亦陸續引入感應式信用卡機。

德銀風暴也許令德國人對銀行及金融體系信任更低。（美聯社）

德銀風暴某程度上顯示了當地銀行業問題累累，進一步動搖人德國人對銀行及金體制的信心，就算有錢，或許寧願收在家中，或者用來做生意。的而且確，類似N26這類網上銀行降低了交易成本，快捷方便之餘，付款也以是簽帳卡形式操作，迎合了德國人不愛負債的「民族性格」，或許比傳統銀行更快地把國家推向「無現金」之路。