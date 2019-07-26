Playboy美女模特兒酗酒變「爛面人乾」　器官受損尿液具腐蝕性　

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一名前《花花公子》（Playboy）雜誌模特兒擁有一頭金髮與深邃眼睛，原本有着美好前程的她，卻因為在19歲接觸酒精後變調，26歲後更天天酗酒，把伏特加當水喝，導致她皮膚全爛光，瘦到只剩35公斤。

根據英國《太陽報》報道，這位模特名叫蘭登（Jessica Landon），在19歲時入選花花公子模特，並搬到洛杉磯。

蘭登年輕時的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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原本即將踏入光鮮亮麗生活的她，卻一直受到童年陰影影響。她5歲時曾經受到褓母的性騷擾，每當想到這件事時，蘭登決定用酒精麻痺自己，於是她便開始每天飲酒的生活，甚至將伏特加裝在水瓶中每天當水喝。

然而，這也令她健康受到影響，蘭登的體重直線下滑到只剩35公斤，身體器官幾乎壞光，連血液也有高達0.533%的酒精含量，甚至連尿液都變成有腐蝕性。

【慎入】酗酒問題令蘭登外表劇變（點圖放大瀏覽）↓↓↓

之後蘭登被緊急送院，她經歷了無數次的治療與酒精戒斷，而現在的她已經37歲，也完全戒除酒精，她希望透過分享這段故事讓大眾不要輕忽酒精的影響。

如今蘭登已重拾健康和美貌，更成為專門助人戒酒的教練（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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