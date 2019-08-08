俄夫婦帶1歲愛兒途經莫斯科示威現場　恐遭當局褫奪撫養權

俄羅斯首都莫斯科7月27日爆發大型示威，抗議當局不合理取消多名反對派人士參與9月初的莫斯科巿議會選舉，導致過千人被警方拘捕。俄羅斯男子普羅卡佐夫（Dmitry Prokazov）及其妻子奧爾加（Olga）因為帶着1歲的兒子參加這場示威，結果遭檢察官在8月6日入稟法院，以兩夫婦沒有妥善照顧兒子為由，要求法官剝奪其撫養權。

控方宣稱，這對夫婦在示威期間把兒子交給他人照顧，「他們的兒子因為太年幼而處於無助的狀態，而這將會危害其健康和生命。這對夫婦濫用他們作為父母的權利，去損害兒子的利益，因此要求法庭剝奪兩人對兒子的撫養權」。

兩夫婦則辯稱，他們當時只是帶兒子上街散步，期間遇上一批示威者，而其中一人是他們的好友福明（Sergey Fomin）；普羅卡佐夫後來提議福明跟他們一起離開，福明答應，而普羅卡佐夫期間曾把兒子給福明代為抱着。

普羅卡佐夫又稱，福明是他的好友，亦是妻子的親戚及兒子的教父，「我不認為把兒子交給好友抱着有任何不妥的地方」。調查人員則指，福明因為參加非法示威而被通緝，並稱他把兩夫婦的兒子當成突破警方包圍的擋箭牌；目前福明的下落不明。

兒童權益申訴專員賓莫維奇（Yevgeny Bunmovich）對控方的行為作出嚴厲批評，並敦促當局撤銷控罪，「在任何的政治情況下，利用兒童來敲詐都是不可接受的」。普羅卡佐夫亦表示：「我們知道有人在計劃舉行集會，以要求公正選舉，我們和他們團結一致，我們並不感到害怕。」

（綜合報道）