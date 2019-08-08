【一分鐘看世界】誰願接收美國導彈、印巴局勢、巴西毒梟逃獄記

早晨，今天是8月8日，星期四。 炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美國中程導彈「入亞」路不太易

美國正式退出《中程導彈協定》，署理國防部長埃斯珀展開訪問亞太之旅。此行焦點除了是化解日韓僵局，呼籲兩國維持《軍事情報保護協定》外，有關美國幾個月內在亞洲部署中程導彈的言論也備受關注，俄媒認為，美方想建立亞洲版北約。埃斯珀批評中國的軍事和經濟行為威脅國際規則，再配合其中程導彈言論，不難想像美方的目標就是中國。惟美國要在短時間內在亞太地區部署導彈並非易事，而該區國家也沒多少願意冒此風險……（按此閱讀更多）

中程導彈：署理國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示「贊成在亞洲部署中程導彈」，並希望在幾個月內完成。（Reuters）

印巴喀什米爾爭端波及阿富汗和談

印度單方面宣布廢除喀什米爾特殊自治地位，將當地的通訊和上網服務切斷，觸發與之有主權爭議的巴基斯坦強烈不滿。巴基斯坦總理伊姆蘭汗馬上籌組7人委員會應對事件，並將驅逐印度大使。有分析認為，印巴在喀什米爾的局勢惡化，甚至會影響美方與阿富汗塔利班的和談，打亂美國在亞太部署……（按此閱讀更多）

印巴衝突：巴基斯坦有民眾不滿印度政府取消喀什米爾的特殊自治地位，在街頭焚燒印度國旗和總理莫迪的肖像。（AP）

「易容」巴西毒梟逃獄事敗

巴西一名毒梟席爾瓦試圖趁女兒探監，換上她的粉紅汗恤和牛仔褲，然後戴上矽膠面具和長假髮，企圖喬裝成女人，魚目混珠逃離監牢。不過他的表現得太過奇怪和緊張而被獄警攔下，獄警與他對談時發現嘴部肌肉沒有抽動，於是揭發其逃獄計劃。席爾瓦事敗後被單獨囚禁，怎料他在3日後被發現死於獄中……（按此閱讀更多）

韓國被剔出日本貿易白名單

日本政府頒令8月28日將韓國自安全保障出口管理優惠待遇國的白名單中剔除，韓媒預料或有1100多項貨品受到影響。韓國外交部對此表示強烈抗議和遺憾，呼籲日方撤回決定並通過對話解決問題。為緩解兩國紛爭，中日韓3國外長或於8月會面，為日後3國首腦會談舖路……（按此閱讀更多）

美禁買華為產品規定出爐

美國政府採取行動，阻止聯邦政府機構直接購買華為和中興通訊等5所中國電訊企業的控設備和服務。首輪禁令將於8月13啟動，承辦商可暫時申請豁免。有關規定是根據2018年國會通過的《國防授權法》所實施的禁令，以涉及國家安全為由，禁止以聯邦政府經費採購特定電訊設備公司的產品……（按此閱讀更多）

必看話題文章

【人文學．三】STEM教育大趨勢下 人文學科價值何在？

日本愈來愈多不婚族 單身女：如果我結婚只是做更多家務

印度男子沉迷賭博 將妻子當賭注讓朋友性侵 警方拒處理案件

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。