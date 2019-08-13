羅浮宮名畫「蒙娜麗莎」轉展廳　3萬遊客迫爆　觀賞時間僅1分鐘

紐約時報報道，法國巴黎羅浮宮名畫「蒙娜麗莎」上月17日起由於原展廳整修，移到另一個廳展示，但因進入新展廳只有一條隊，而每天有3萬人期待目睹，每人大約觀賞1分鐘後就有警衛來趕人，跟這張名畫合照成了遊客面對擁擠的解決方法，但也製造了問題。

法國巴黎羅浮宮名畫「蒙娜麗莎」（GettyImages）

紐時指出，「蒙娜麗莎」從原本展出的眾國廳（Salle des États），移到美迪奇廊（Galerie Médicis）展示，羅浮宮雖公告說此廳「極為繁忙」，只有預先購票者才保證有機會入內觀賞，仍擋不住每天約3萬名遊客。

遊客通過金屬偵測器後，就像羊群一樣排著一圈又一圈的長龍隊伍，他們必須搭乘三段手扶梯、穿越一個門才能到達展廳。入廳後到警衛來趕人之前，大約只有1分鐘時間；而遊客距離那幅76厘米的名畫，大約4.6米。

美國遊客Jane Teitelbaum說，蒙娜麗莎最知名之處，就是她的眼睛彷彿會跟着觀看者，但「我幾乎沒看到她的眼睛」。韓國遊客Jongchan Lee也說：「人太多，警衛催著我們走、走、走。真討厭。」

羅浮宮已開始推動更嚴格的遊客管制措施，副館長Vincent Pomarède上周宣布，從今年10月到11月，所有遊客都需預約參觀時段，這項措施原計畫是要明年初才實施。

紐時說，參觀名畫的時間太短，或許可以透過拍照來解決，但那也成為問題的一部分。許多人不只想看蒙娜麗莎，還想跟名畫合照，把照片放上社群媒體證明到此一遊。還有許多人根本不看畫，只專注於自己智慧手機的鏡頭，甚至有人背對這幅名畫，擺出自己最佳的蒙娜麗莎微笑自拍。

19歲的科威特大學生Alia Al Jabr.表示，她不在乎擁擠，因為她拍到了一張美照，還拍了一段影片。她說若沒拍照，「我會很難過」，「我們得拍照，記得自己首度來此一遊。」

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