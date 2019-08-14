美泰推出星球大戰系列主題Barbie　黑武士變女人

芭比（Barbie）生產商美泰（Mattel）8月13日宣布，即將推出《星球大戰》系列的Barbie主題公仔，表明是以1977年首部星球大戰電影《星球大戰：新的希望》（Star Wars Episode IV: A New Hope）為題材，這次登場的三個公仔中，還可以看到有女版的黑武士Barbie。

今年正值Barbie（芭比）誕生60周年紀念，美泰之前在3月已宣布推出多個以「模範女性」為主題的特別款式Barbie公仔，包括日本網球手大坂直美、德國單車手福格爾（Kristina Vogel）等。

這次美泰再有新創意，8月13日在社交網站公布新的《星球大戰》（Star Wars）系列。設計師貝斯特（Robert Best）表示，自己本身就是《星球大戰》的粉絲，覺得把佐治魯卡斯（George Lucas）的電影與芭比娃娃這兩種著名的文化產物結合非常有趣。

根據官方網站，這個星戰系列包括三個角色，分別是莉亞公主（Princess Leia）、機械人R2-D2和黑武士達斯維達，其中就連作為電影男主角的反派、黑武士達斯維德（Darth Vader），也變成芭比娃娃。

機械人R2-D2不單變成芭比，手裏還拿著一個手提包，有網民便笑稱，這個手提包是否另一角色C3PO。