上文提到，俄羅斯首座海上核電站「羅蒙諾索夫院士」號（Akademik Lomonosov）被稱為「冰上切爾諾貝爾」（Chernobyl on Ice），負面標籤之外，浮動式核電站確實為各國爭相開發的目標。事實上，海上核電站的建造成本及其安全隱憂，對於俄羅斯而言實非最重要，因近年氣候溫化加劇了北極海冰融化，使開發及航運更見容易，北極爭奪戰已如箭在弦。

來自美國和俄羅斯的科學家，在北極的研究站工作。（VCG）

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隨着近年氣候暖化加劇，北極冰層融化速度更快，北冰洋的海冰比上世紀七十年代大幅減少40%，這齣「氣候悲劇」卻變相令開採極地資源變得容易，海路運輸空間亦大幅拓展。

俄羅斯的北極大計也如有神助，早在大約十年前，莫斯科已預告到了2020年，北極將會是俄羅斯主要的石油及天然氣來源。有俄方開採項目高層曾指出，由於北極鑽探工作環境極其複雜及嚴峻，海上核電站在這方面有巨大潛能，為探索北極架及設置鑽油台提供條件。因此，海上核電站計劃是俄羅斯一枚重要棋子。

另一方面，北極融冰亦促成北方海路（Northern Sea Route）運輸更輕易，在夏季，俄羅斯運油船可取道東北航道（Northeast Passage）下航至亞洲，比起經歐洲、蘇伊士運河、印度等傳統途徑，航程可大幅縮短。

專家指出，由東亞前往歐洲如果經蘇彝士運河，航程長約21,000公里，但經北方海路可減少至12,800公里，令總日數縮短10至15天。雖然已有貨船成功取道北方海路航行至目的地，但目前北方海路一年只有約三個月適合航行，因此仍未算是可行的商用運輸替代路線。

但按照全球暖化趨勢，有科學家推斷到2030年，這航行路線在整個夏季都再沒浮冰阻礙，俄方官員抱有信心，東北航道將來會成為主要的運輸海路，方便向中國等亞洲國家輸出能源。

普京打造冰上艦隊 美國呢？

俄方長遠而言希望北方海路能夠全年通行，因此近年積極打造強大的破冰船隊。除了「羅蒙諾索夫院士」號，俄羅斯第三艘核動力破冰船「烏拉爾」號（Ural）已於今年5月在聖彼德堡下水，這艘長173米、排水量達三萬多噸的頂級破冰船能夠破開三米厚冰，預計於2022年正式服役。

俄羅斯總統普京於4月時亦表明，俄方正加緊擴充重型破冰船艦隊，為開通北極鋪路。至2035年，該國將會有13艘重型破冰船，當中9艘為核動力破冰船。另外兩艘破冰船「北極」號（Arktika）及「西伯利亞」號（Sibir）目前亦在建造階段。

俄羅斯核動力破冰船「北極」號於2016年進行揭幕儀式。（VCG）

相對之下，對北極同樣野心勃勃的美國，亦在追趕建設破冰船艦隊。今年4月，美國國防部宣布簽訂合同，為海岸防衛隊（USCG）建造一艘全新的重型破冰船，這將會是美國逾四十年來首次訂造新的重型破冰船，預計將於2024年付運。當局又指出，俄羅斯自2013年以來，已建造了14艘破冰船及6個北極基地，中國則進行了6次北極斟探工作。美國海上防衛隊指揮官舒爾茨（Karl Schultz）上將表示：「在列強競爭的背景下，更替破冰船隊是我們國家染指北極的主要舉措之一。」

美國全套重整計劃涉及六艘新破冰船，為海岸防衛隊添置重型及中型破冰船各三艘，以便美國介入日漸白熱化的北極爭奪戰。目前，海岸防衛隊擁有兩艘重型破冰船—「極地星」號（USCGC Polar Star）及「極地海」號（USCGC Polar Sea），另有一艘中型的「希利」號（USCGC Healy）。

兩艘極地級的重型破冰船在上世紀七十年代付運，其中「極地海」號現在基本上已停止運作，於1999年服役的「希利」號比較新，但性能不及兩艘重型破冰船。

特朗普有意購買格陵蘭島，這引發了極大的反響。（AP）

事實上，在奧巴馬政府年代，海岸防衛隊已要求國會撥款建造新的破冰船隊，但一直裹足不前。2015年3月，美國記者Clare Foran在《大西洋》雜誌以《美國未準備好應付正在融化的北極》（The U.S. is not ready for a melting Artic）為題撰文，指美國北極戰略常年因財務預算不足而受限。

美國對北極水域的測量和地圖繪製皆遠低於現代標準，海岸防衛隊亦被迫縮細破冰船隊的規模。美國破冰船隊實力不足，窒礙了海岸防衛隊搜索、拯救及勘察工作，縱使當局正探索穿越白令海峽的航道，但在美國的北極海域仍未開通第一條海運路線。

事隔數年，美俄的「冰上艦隊」實力似乎更見懸殊了。在美國海岸防衛隊工作逾三十年的海事專家Buddy Custard今年5月撰文指，在未來北極航運的準備工夫上，俄羅斯、中國、加拿大、挪威等都超越美國，美國正慢慢克服這方面的短板：海上防衛隊準備建造破冰船；國會正與阿拉斯加州合作，研究建造美國首個北極深水港口；國際海事組織則提倡美俄於白令海峽開拓共同海運路線，「進展雖令人鼓舞，但仍有漫漫長路要走」。

格陵蘭：格陵蘭是丹麥的自治領土，人口僅有5.6萬人。（Getty Images / 資料圖片）

近日，美國總統特朗普高調宣稱要買下格陵蘭，卻遭全球政客訕笑，丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）直指想法「荒謬」（absurd）。特朗普此舉似在提醒大眾，「再次偉大的」美國正要爭奪北極權益，可是在北極軍備競賽的層面，美國似乎難以掩飾自己漸被俄羅斯拋離的事實。

上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日），文章原題為《冰上核電站啟航 俄羅斯開打北極爭奪戰》，網上版本略作修改。

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