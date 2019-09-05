印度男3年來一出門便被烏鴉家族圍攻　疑好心救小鳥被誤會是兇手

有些動物具有絕佳的記憶力，甚至會熟記人臉，若是不小心惹到牠們，恐怕會讓牠們記仇並找機會報復。印度中央邦一名男子在3年前從鐵網之中救出了一隻岌岌可危的小鳥，但小鳥最後還是沒有活下來，自從那天起男子只要踏出家門都會被烏鴉群飛撲攻擊，因此他只要出門都會帶着棍子防身，專家說烏鴉確實可以記住人臉並與夥伴溝通攻擊冒犯牠們的人類。

印度男子柯瓦好心沒好報，為拯救小鳥反被烏鴉家族攻擊三年（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

根據印度媒體《印度時報》（The Times of India）報道，這位男子名叫希瓦（Shiva Kewat），他在3年前從鐵網中拯救了一隻小鳥，但小鳥還是不幸身亡，自從那天起他就被烏鴉誤認為「殺子兇手」，一開始他沒有把這些攻擊看得太嚴重，直到他發現全村只有他成為烏鴉的目標，希瓦說：「牠在我手中死了，如果我可以跟牠們解釋，我只想說我只是想要幫忙。」

每天當希瓦出門時，一群烏鴉都會緊盯着他，向他猛撲過去，用爪子抓住他並朝肚子戳咬捉啄，希瓦表示他現在出門都會帶着棍子，但他卻非常小心，因為他不想打任何一隻烏鴉，他說：「我只是揮一揮將牠們趕走，可憐的東西竟然相信我殺了小鳥。」

對此，其他村民也認為烏鴉的攻擊相當可怕，村民們說「烏鴉襲擊了他，牠們就像電影裏的戰鬥機一樣朝着目標攻擊」，印度巴爾卡圖拉大學（Barkatullah University）的遺傳學教授阿肖克（Ashok Kumar Munjal）表示烏鴉比大多數鳥類聰明，牠們會展現出類似復仇的行為，他說「牠可能不像人類那麼複雜，但牠們確實有能力記住個體並對冒犯牠們的人進行攻擊」，而報道也指出，華盛頓大學也有多項研究證明烏鴉有敏銳的記憶力，可以記住人類面孔，並與其他烏鴉協調，一起攻擊冒犯牠們的人。

延伸閱讀：

台灣留學生賴致愷失蹤2週 美警方公布監視畫面

川普認了！他發動的貿易戰對美股造成「萬點」傷害

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】