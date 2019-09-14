生前精神錯亂意願不明　荷蘭醫生助失智婦安樂死獲判無罪

「痛不欲生」是尋求安樂死病人的最真實寫照。所謂「寧化飛灰，不作浮塵」，與其困於病床日復日等待死亡降臨忍受痛苦，有人選擇痛快結束呼吸和心跳回歸大地。不過，背後的道德爭論一直此起彼落。 荷蘭一名醫生失智病人執行安樂死，不過由於病人神智不清，對安樂死的意願態度反覆，醫生被指未有提供應有的照顧，未完全釐清病人的意願。法院最終裁定醫生無罪。

安樂死：2001年4月10日，荷蘭上議院通過安樂死法律，示威者於海牙的政府建築物外聚集。（美聯社）

意願未明 死前曾反抗

案情指，74歲的老婦於死前一年修改生前遺囑，表明如需入住療養院，而且當她認為是合適的時候，就請醫生執行安樂死。不過入住療養院後，老婦似乎改變主意，對安樂死表達混亂的意願。被問到是否想結束生命時，老婦多次說：「但不是現在，現在仍不算太差！」

醫生和老婦家人密切溝通後，最終決定於2016年春季進行安樂死。期刊《醫學倫理雜誌》（Journal of Medical Ethics）刊出的報告提到，醫生於病人的咖啡加入鎮靜劑，注射期間，病人作出反抗，要由身旁的親人制伏。報告形容，個案反映「無數道德問題」。

安樂死：2018年4月，年屆104歲的澳洲科學家古多爾（David Goodall）遠赴瑞士接受安樂死，安詳結束一生。（Getty Images）

首宗刑事檢控 冀釐清灰色地帶

荷蘭之後調查個案，並首次對涉及安樂死的醫生進行刑事起訴。檢察官指控醫生未有按照法律提供應有的照顧，未完全釐清病人的意願。控方雖然要求法官作出有罪判決，但亦表明，期望透過刑事起訴釐清安樂死法律的灰色地帶，而非懲罰醫生，認為被告的動機並無過失。

海牙區域法院最終裁定醫生無罪。法官認為，病人當時嚴重精神錯亂，醫療紀錄和證人證供也反映病人連鏡內自己的倒影也認不出來。根據病人的精神狀況，醫生毋須驗證病人對安樂死的意願。

安樂死：海牙區域法院作出裁判，認為醫生無罪。全球有五個國家容許安樂死，當中只有荷蘭和比利時容許精神病患者接受安樂死。（美聯社）

精神錯亂成安樂死最大障礙？

荷蘭是極少數容許安樂死的國家。根據法律，病人如作出經過考慮和自願的決定，而且痛苦是絕望地「無法忍受」，便能進行安樂死。病人可以預先以書面形式，要求於未來特定時間進行安樂死，並列明安樂死的條件。醫生執行前亦應咨詢最少一名獨立醫生的意見。

問題在於，精神錯亂的患者根本無法明確表達自己的意願。2017年，有報告提出，愈來愈多癡呆症患者於荷蘭接受安樂死。逾200名醫生隨後聯署，反對接受病人預先要求安樂死。

荷蘭皇家醫學協會（Royal Dutch Medical Association）會長希曼（Rene Heman）認為，作為醫生最重要決定的是病人所受的痛苦是否無法忍受，亦要確保病人沒有改變主意。他表示，協會正制定指引，讓醫生了解如何處理精神嚴重錯亂患者的安樂死要求。

伊拉斯謨大學（Erasmus University）倫理學副教授Suzanne van de Vathorst表示，讓精神嚴重錯亂患者進行安樂死，為醫生帶來相當沉重的責任。她說：「面對眼前有生命的人，卻並未意識到在接受安樂死，這是很困難的事情，不能迫使醫生執行。」