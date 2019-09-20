《殺人回憶》兇手原型疑犯不認罪　破案進程受阻

韓國80及90年代轟動一時的「華城連環殺人案」似乎有望破案。韓國警方9月20日公布指疑犯可能是正因一宗強姦和謀殺罪在獄中服刑的男子。不過現年56歲的他否認犯案，令調查進度受阻。

韓聯社報根據警方披露報道，京畿南部地方警察廳的專案組派刑警、側寫師等7人到釜山監獄訊問身處獄中的疑犯。這是警方對他進行第二次問話。第一次問話已在18日進行。警方擬在20日再派刑警進行第三次問話。

疑犯矢口否認犯案，會令偵查時間較預期為長。如他認罪並供出只有真兇才知的案情，即可根據DNA檢測尚無結論的案件，以及已鎖定疑犯的案件之間的相似點認定他是真兇，否則很難予以定罪。「華城連環殺人案」中第8宗被認定為模仿犯罪，而在第5、7、9宗案件的證物中採集到的DNA，與這名男子相符。

↓↓↓這宗案件被改編成電視劇及電影，包括《殺人回憶》及《Signal》等。

「華城連環殺人案」發生在1986年至1991年期間，有10名女性先後在京畿道華城附近受害。由於警方最終未能在法律追訴期內破案，結果此案在2006年4月2日被迫終止偵查，並成為韓國史上其中一宗街知巷聞的懸案。

此案後來被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2014年tvN電視劇《岬童夷》、2015年tvN出品的《Signal》，以及2017年tvN出品的《隧道》等。

《殺人回憶》原型案件：1987年，韓國警方在華城黃溪裏案發現場展開調查。（視覺中國）

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