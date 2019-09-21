印尼擬將婚外性行為刑事化　爭議聲下總統暫緩表決

印尼計劃通過新法案，將婚外性行為列為刑事罪行，未婚男女同居最高可被判入獄6個月，並且罰款1000萬印尼盾（約5570港元）。法案引起極大爭議，總統佐科維多多（Joko Widodo）最終於9月20日宣布暫緩表決。

根據法案，如家長或子女不反對，村長可以舉報同居未婚男女。家長、子女和配偶均可以向警方提出投訴，再由檢察部門進行檢控。如有人與非配偶發生性行為，家人亦可以舉報，一經定罪最高可被判入獄1年。有關法律均適用於同性戀者和外國人。

法案亦為干犯淫穢行為的被告加設監禁的刑罰。另外，並非因為醫療緊急情況或遭到強姦而墮胎的婦女，最高可被判監禁4年。宣揚避孕的人士會被判處罰款，未經批准討論墮胎方式亦最高面臨6個月監禁。有關法案將取代荷蘭殖民時代的刑法。

數百名學生19日於國會外抗議，反對修改刑法。墨爾本大學（University of Melbourne）印尼法律、伊斯蘭與社會中心主任林賽（Tim Lindsey）形容保守主義逐步升級，而且極度倒退。

法案甚至引來鄰國澳洲更新旅遊警示，提醒國民有關法案通過後，婚外性行為和同性戀關係於印尼面對的風險。峇里（Bali）向來吸引大批澳洲旅客，澳洲《每日電訊報》甚至以〈峇里性禁令〉為題作報道。

面對國內外壓力，佐科維多多宣布暫緩表決。他表示，新刑法的14項條文需要進一步檢視，已下令法律與人權部長向國會提出暫緩表決，修訂後再提交國會審議。

印尼為世界最多穆斯林居住的國家，並有大量基督教、印度教和佛教徒。近年社會風氣愈趨保守，其中亞齊特區（Aceh）採用伊斯蘭律法，偷竊、賭博和通姦均會被判鞭刑。2014年，亞齊特區將同性戀列為非法。