【印尼學運】同居都列刑事　學生包圍國會反惡法：不要暫緩要撤回

印尼全國多個地方連日出現學生大型示威，在9月25日踏入第三日，估計有數萬名學生上街抗議，批評政府有意訂立新刑法，把婚外性行為、未婚同居、侮辱總統等行為列作違法，政府早前宣告暫緩立法，但未能平息民憤。 數千名學生在9月24日包圍首都雅加達國會大廈，高喊「不要暫緩，要撤回」。示威在多地演變成衝突，當局出動防暴警察應對，發射催淚彈及水炮驅散學生，截至9月25日，示威期間有300多人受傷、94人被捕。

印尼示威：大批印尼學生包圍國會，要求政府撤回立法。（Getty Images）

印尼示威：印尼示威演變成衝突，當局出動防暴警察應對，發射催淚氣體及水炮驅散學生。（路透社）

示威遍布印尼全國各地，爪哇、蘇門答臘及蘇拉威西均有學生上街。成千上萬的學生9月24日聚集在雅加達的國會大樓外面，呼籲政府正式撤回草案。他們在國會旁邊公路設立路障，向國會大樓投擲石塊。示威隨後演變成衝突，有人試圖闖入大樓，遭防暴警察發射催淚彈和水砲驅散。

有示威者在馬路焚燒雜物、唱歌並揮動印尼國旗。示威中有300多人受傷送院，包括至少265名學生及39名警員。

印尼示威：印尼大批學生9月23日起上街抗議，示威在多地演變成衝突。（路透社）

印尼政府原本計劃通過新法案，將同性關係、婚外性行為、墮胎，及侮辱總統等行為列作刑事罪行，未婚男女同居最高可被判入獄6個月，並且罰款1000萬印尼盾（約5570港元）。另一方面，政府上周又通過法案減去反貪機構部分權力。

法案引起極大爭議，總統佐科維多多（Joko Widodo）最終於9月20日宣布暫緩表決。不過此舉並未平息民憤，大批學生響應網上號召上街。

印尼為世界最多穆斯林居住的國家，並有大量基督教、印度教和佛教徒。近年社會風氣愈趨保守，其中亞齊特區（Aceh）採用伊斯蘭律法，偷竊、賭博和通姦均會被判鞭刑。2014年，亞齊特區將同性戀列為非法。