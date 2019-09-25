【印尼學運】政府削反貪機構權力加劇民怨　佐科維多多自拆招牌？

印尼連日爆發大型學生示威，造成數百人受傷、多人被捕。事實上，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）今年5月才勝出大選成功連任，為何4個月後當地社會就風雲變色？這不單是政府有意設立新刑法，把同居、侮辱總統等行為列作罪行，另一重要原因是雅加達政府上周通過法案，削去反貪機構的部分權力，民眾怒斥此舉違背佐科維多多高叫的「廉潔政府」口號，也是助長貪污。

印尼學運：2019年9月，示威民眾在街頭豎起「拯救肅貪委」（Save KPK）的標語（Getty Images）

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在反貪機構加設監督委員會

今年5月大選後，雅加達便曾發生騷亂，當時佐科維多多的競選對手、退休將領普拉博沃（Prabowo Subianto）拒絕承認落敗，並斥責選舉舞弊，他的支持者上街抗議佐科維多多連任，演變成警民衝突。事件到了6月，印尼法院正式裁定佐科維多多勝選，有關選舉不公的指控不實，事件才慢慢平息。

這次的最新示威，領導者並非普拉博沃的支持者，而是大學生。他們對政府提出的法律改革非常不滿，除了新刑法把同居、侮辱總統列作罪行外，在上周，當地通過法案，要在獨立反貪機構「肅貪委員會」（KPK）之上加設監督委員會，委員會主要負責審批竊聽活動，民眾斥責這是削弱肅貪委的權力。

印尼學運：印尼學生9月24日包圍國會抗議政府（Getty Images）

什麼是印尼肅貪委？

肅貪委設立於2002年，當時印尼前獨裁者蘇哈托（Suharto）已遭趕下台，政府要打擊腐敗的貪污問題，於是成立此獨立機構，此後有數以百計、來自不同政府部門的官員被捕，令肅貪委成為民眾愛戴、寄予厚望的部門，但另一方面，也有不少政客與警察希望減弱此部門的勢力。

總統佐科維多多競選連任之時，打着「廉潔政府」的旗號，建制一方則解釋稱，任何機構都應該要受到監管，設立監督委員會可以讓肅貪委做事更嚴謹。但此說法並未能令示威民眾釋疑。

印尼學運：印尼全國多地連日來有大批學生上街示威（Getty Images）

印尼學運不可忽視

這次示威為佐科維多多響起警號，不單是在印尼多個地方均爆發學生示威、規模愈來愈大，且在印尼歷史上，當地學運是一股不可忽視的力量，1998年的印尼學運席捲全社會，最終導致蘇哈托下台。