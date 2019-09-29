明日之星救福島？　小泉進次郎與日本核能發展之路

「我會將自己視作福島的『復興大臣』，努力工作。」傳媒鏡頭面前，日本新一任環境大臣小泉進次郎信誓旦旦地說道。9月12日內閣改組，這位現今38歲的政壇新星、前首相小泉純一郎之子，無疑是新舊大臣交接儀式上最亮眼的人物。 承繼了父親的取態，小泉進次郎毫不掩飾自己的反核傾向，不僅特地提及多年來飽受核災後遺症困擾的福島縣，更直言「國家再發生一次事故就完了」。不過，面對主張開發核能的安倍，他的反調能唱多響、多久，仍是未知數。

圖為福島縣大熊町，福島第一核電站內遍佈裝有污染廢水的水箱。（Reuters）

就職第一天，小泉進次郎便來到福島縣，會見官員及漁業界人士。如此積極到訪當地，不單止是想做足「復興大臣」的姿態，更因為前環境大臣原田義昭一番言論正在引發爭議。9月10日會見傳媒時，即將卸任的原田義昭語出驚人，稱未來在處理受輻射污染的廢水時別無選擇，只能將其排入大海。

距離福島核事故發生已有8年，當地儲存逾100萬噸污染廢水，每日增加大約150噸，而位於福島的水庫預計將在2022年爆滿。2016年，日本經濟產業省下設的專門委員會，開始與福島第一核電站營運者——東京電力公司一同商議如何處理廢水。

他們提出的方案之一，正是將經過處理的水排入海中，這也是國際上處理核電站液體廢棄物的常見做法。惟建議遭到以從事漁農業為主的福島民眾抵制，擔憂做法將加劇外界對當地漁農產品的「污名化」，更無益於整個福島地區重建聲譽。如今原田義昭突然重提方案，難免觸動當地人最敏感的那根神經。

圖為9月11日，小泉進次郎當選新一任環境大臣。（Reuters）

小泉進次郎是救星嗎？ 「模範回答」中的瑕疵

面對輿論持續發酵，新官上任的小泉進次郎西裝筆挺、神采奕奕地踏入福島，自然是希望安撫當地民眾的情緒。在現場，這位政壇新星對事件的回應可謂完美：首先向「感到受傷的縣民們」表示「非常抱歉」，並強調原田義昭的發言只是個人見解，暗示在政府層面尚無定論。

乍一聽是「模範回答」，然而日本國內評論中不乏指摘的聲音，全因他的說辭也許過於「模範」。最明顯一處是小泉進次郎當日稱：「最重要的是，（污染廢水的處理）並非由環境省管轄……希望（這個議題）能交給經濟產業省的委員會好好討論。」

小泉進次郎今年八月宣布與日法混血女主播瀧川克里斯汀奉子成婚，成為政壇佳話。（資料圖片）

這番話看似沒有事實錯誤，但背後「甩身」意味相當明顯；也有人因此詬病他對自己的職責不夠了解，因如若廢水真的排入大海，其可能造成的海洋污染仍歸環境省處理。小泉進次郎雖標榜自己是福島的「復興大臣」，面對具體問題時卻以模棱兩可的態度示人，未有明確為當地人謀福祉，引來質疑也不足為奇。

另一方面，前環境大臣原田義昭之後為自己辯護，堅稱污染水處理是「必須有人來說」的事，因此他「甘願成為棄子」。且不論原田當時的言論是否恰當、準確，特地選在卸任時說這番話又是否因顧忌仕途，其態度與小泉進次郎的模範、圓滑，難免形成對比。

圖為福島核事故後，輻射禁區內一片荒蕪。（Getty Images）

將「反核人士」納入麾下 安倍的考量與現實

身為前首相之子，小泉進次郎自十年前踏入政壇以來，素來是明星政客、傳媒寵兒，國內外對其寄予厚望。安倍晉三將內閣大臣的重任交給這位年輕人，想必也有借其光環提升民意的考慮。

有趣的是小泉進次郎的職位——環境大臣。他的父親小泉純一郎在任職首相期間曾支持推進核能開發，但卸任後成為堅定的反核人士，更聲稱「核能發電安全、便宜、清潔的說法是騙人的」。而小泉進次郎也屢次表達對核能的懷疑，稱自己絕不會忘記福島核災的場景，並「希望研究如何廢除（核電廠），而不是如何保留它們。」跟父親一樣，希望日本在長遠能源使用比例上，漸漸把核能轉為可再生能源。

這樣的立場明顯與安倍政府大相徑庭。在後福島時代，安倍以謹慎卻積極的態度，一步步重啟核能開發項目，例如重新投入使用三個核反應堆。當局2015年推出能源發展計劃，制定的目標是到2030年，全國20%至22%電力來自核能發電。

圖為一班東京電力公司職員在福島核電廠。（Getty Images）

狠批國家守舊古板 如何開啟新能源之路？

但與此同時，這位認為「日本離不開核能」的首相不時招致民意反彈。當地在福島核事故後曾爆發浩浩蕩蕩的反核運動，此前全國有54個運行中的核能反應堆，現今僅剩7個。《朝日新聞》去年民調顯示，逾六成受訪者反對重開已經停運的核電廠，可見核災的創傷仍縈繞在不少民眾心頭。

此情此景下，安倍招攬「反核人士」入閣，是虛應民意，還是真的在核能政策上作出調整？而從小泉進次郎上任數周的表現看來，這位明日之星的言行仍稍顯稚嫩，無論在核能政策或振興福島的問題上，還未見到他有切實舉措。

小泉進次郎領軍的環境省預計將會大力研發可再生能源技術，包括支持相關的初創發展，並提供高技術就業職位，例如電動車、鋰電池技術、生物科技等。長遠跟中國、韓國、印度等對手，在開發及使用潔淨能源上一爭長短。

這位政治新星未來能否他協助國家，撇走他所說的「守舊古板」標籤，引領國家走上新能源發展之路，還有待觀望。